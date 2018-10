Siswa SMK Muda Kreatif Barabai Antusias Ikuti Pelatihan Jurnalistik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Organisasi Intra Sekolah (Osis) SMK Muda Kreatif Barabai, melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Peserta Didik (LDKPD), tahun pelajaran 2018/2019.

Sejumlah kegiatan pun digelar, salah satunya pelatihan jurnalistik, Sabtu (13/10/2018) di ruang kelas Teknik Kendaraan.

Pelatihan dengan tema Tehnik Menulis Berita tersebut, disampaikan reporter Banjarmasin Post untuk wilayah Hulu Sungai Tengah, Hanani.

Sesi pelatihan jurnalistik, yang diikuti 19 siswa terpilih itupun disambut antusias peserta yang terlihat sangat berminat mengetahui dunia jurnalistik, dan penasaran tentang dunia kewartawanan.

Hal tersebut tergambar dari banyaknya pertanyaan para peserta, seputar dunia media di zaman sekarang, yang menyajikan beragam informasi, baik media cetak, elektronik, hingga media online.

Syahril, salah satu peserta menyatakan,di sekolahnya, ada media sosial milik sekolah, yang dikelola Osis. Mereka masih kebingungan membuat caption dengan informasi yang lengkap, untuk menceritakan kegiatan yang diposting.

"Padahal, kami juga ingin agar pembaca dapat informasi yang lengkap,"kata Syahril. Para siswa mengaku sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, dan telah mengetahui rumus 5 W plus 1H, yaitu Who, what, why, when, Where dan How.

"Tapi tetap saja belum lancar menulisnya," katanya.

Siswa juga antara lain mempertanyakan beda berita yang bisa dipercaya dengan berita hoax. Pada kesempatan itu, Hanani menjelaskan pentingnya mengetahui informasi bernilai berita, memahami apa itu berita, penyajian berita, syarat layak berita, struktur berita dan jenis-jenis berita selain memahami Kaidah penulisan yang meliputi 5W 1H tadi.

Dijelaskan, menulis berita akan menjadi mudah jika memahami hal tersebut. "Tak kalah penting, adalah penggalian informasi di lapangan. Sebab, jika informasi yang digali lengkap, menulisnya pun akan lebih mudah," katanya.