Link Live Streaming Supersoccer TV - Live Streaming Polandia vs Italia UEFA Nations League Malam Ini

Polandia vs Italia UEFA Nations League Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Polandia vs Italia di UEFA Nations League di Super Soccer TV.

Pertandingan Polandia vs Italia dalam UEFA Nations League 2018 matchday 4 akan disiarkan langsung dan live streaming Super Soccer TV mulai pukul 01.45 WIB pada Senin (15/10/2018).

Live streaming Polandia vs Italia dapat disaksikan (Live) di website supersoccer.tv melalui tautan berikut :

LINK Live Streaming Polandia vs Italia

Jelang Polandia vs Italia, pelatih tim nasional Italia, Roberto Mancini, diprediksi akan memakai skema false nine untuk pertandingan lanjutan kompetisi UEFA Nations League antara Polandia vs Italia.

Pertandingan Liga A Grup 3 UEFA Nations League antara Polandia vs Italia akan berlangsung pada Minggu, 14 Oktober 2018, waktu setempat.

Laga Polandia vs Italia akan dimulai dengan kick-off yang dilakukan pada pukul 20.45 waktu setempat atau Senin (15/10/2018) pukul 01.45 WIB.

Roberto Mancini pun masih memutar otak untuk bisa membawa anak asuhnya mengakhir pertandingan dengan pundi-pundi gol yang banyak

komentar Mancini :

Pasalnya, anomali yang ditunjukkan salah satu striker andalan, Ciro Immobile, hingga sekarang belum ada obatnya. Tampil trengginas bersama Lazio dalam dua musim terakhir, Ciro Immobile justru melempem saat berseragam timnas Italia.