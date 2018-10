Live Streaming Indosiar - Susunan Pemain Madura United vs Persija di Liga 1 2018, Link Indosiar

Madura United vs Persija Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, siaran langsung dan live streaming Madura United vs Persija Jakarta tersaji dalam lanjutan Liga 1 2018 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (14/10/2018), mulai pukul 18.30 WIB.

Susunan pemain Madura United vs Persija di Pekan 25 Liga 1 2018 sudah dirilis. Live streaming Madura United vs Persija dapat diakses via Indosiar dan vidio.com.

Link live streaming Indosiar Madura United vs Persija di Pekan 25 Liga 1 2018 dapat diakses pada tautan di akhir berita.

Persija Jakarta dipastikan tak diperkuat duo pilar timnas Indonesia yakni Andritany Ardhiyasa dan Rezaldi Hehanussa pada saat anak asuh Stefano Cugurra dijamu Madura United.

Andritany masih memperkuat timnas Indonesia yang akan bermain melawan timnas Hong Kong, Selasa (16/10/2018).

Sedangkan Rezaldi Hehanusa dipulangkan timnas Indonesia karena mendapat cedera di bagian tumitnya.

Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugurra alias Teco memilih tak memusingkan hal tersebut karena merasa sudah terbiasa kehilangan keduanya.

"Dari tim saya, Andritany dan Bule (sapaan Rezaldi) memang sering dipanggil ke timnas," kata Teco dalam jumpa pers, Sabtu (13/10/2018).

"Saya pikir pemain lain dari tim saya dan pasti punya kesempatan main menggantikan Andritany dan Bule. Kami punya kerja keras untuk tim meraih kemenangan."

Senada dengan ucapan Teco, Novri Setiawan juga menegaskan bahwa para pemain sudah siap untuk bekerja keras untuk meraih hasil maksimal.