Jadwal & Link Live Streaming Denmark Open 2018 : Fajar/Rian & Anggia/Della Mundur, Marcus/Kevin main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Denmark Open 2018 atau Denmark Terbuka 2018 akan dihelat Selasa, 16 Oktober 2018. Sejumlah pebulutangkis top ikut meramaikan termasuk Anthony Ginting, Jonatan Christie, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan lainnya.

Denmark Open 2018 tidak disiarkan langsung di televisi, namun link Live Streaming Denmark Open 2018 dapat diakses di website penyedia streaming bulutangkis di antaranya smashnation7 dan badvidliv.

Denmark Open 2018 akan berlangsung mulai 16-21 Oktober 2018 di Odense Sports Park, Odense, Denmark. Dalam ajang Denmark Open 2018, Indonesia mengirimkan pemain-pemain terbaik untuk berlaga.

Namun, pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto terpaksa mundur dari turnamen Denmark Open 2018.

Baca: Live Streaming Indosiar - Live Streaming Bali United vs Mitra Kukar Liga 1 Indonesia Pekan 25

Baca: Persib Bandung Curi Poin Dari Persipura, Mario Gomez Sebut Poin Bagus di Tempat Sulit

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto itu batal tampil pada ajang Denmark Open karena ada keluarga Fajar yang sakit dan mengharuskan sang atlet kembali ke Indonesia.

Mundurnya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto membuat Indonesia sudah kehilangan dua wakil pada sektor ganda dalam Denmark Open 2018.

Sebelumnya ada pasangan ganda putri Anggia Shitta Awanda/Della Destiara Haris yang mundur dari Denmark Open 2018 karena alasan pendidikan.

Indonesia menyisakan 14 wakil di ajang Denmark Open 2018. Berikut daftar lawan perwakilan Indonesia di babak pertama ajang Denmark Open 2018 yang dikutip dari Aceh.tribunnews.com :

TUNGGAL PUTRA

Tommy SUGIARTO vs Rajiv OUSEPH (England)

Jonatan CHRISTIE vs WONG Wing Ki Vincent (Hong Kong)

Anthony Sinisuka GINTING vs Kento MOMOTA (Japan)