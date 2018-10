Kabar bahagia, Kerajaan Inggris Umumkan Meghan Markle Hamil Setelah 5 Bulan Menikahi Pangeran Harry

BANJARMASINPOST.CO.ID – Pihak kerajaan Inggris akhirnya mengumumkan kehamilan Meghan Markle.

Setelah lima bukan menikah, Pangeran Harry dan Meghan Markle akan dikaruniai anak pertama mereka.

Melansir dari Tribun Style yang mengutip artikel express.co.uk, pihak Kerajaan Inggris mengonfirmasi Meghan Markle tengah mengandung, Senin (15/10/2018).

"The Duke and Duchess of Sussex sangat bahagia memberitahu Meghan Markle tengah mengandung dan diperkirakan lahir di musim semi 2019," ungkap Kensington Palace.

Perkiraan kelahiran anak Meghan Markle ini akan terjadi sekitar bulan Maret hingga April 2019.

Menurut Kensington Palace, pasangan ini sangat bahagia mendapat dukungan dari orang-orang di seluruh dunia.

Keduanya bahkan mendapat banyak dukungan sebelum dan saat mereka menikah.

"Yang mulia sangat mengapresiasi dukungan yang mereka dapatkan dari masyarakat seluruh dunia sejak pernikahan mereka di bulan Mei dan dengan senang membagikan kabat bahagia ini kepada publik," tutup Kensington Palace.

Sementara itu, saat ini Pangeran Harry dan Meghan Markle sedang berada di Australia.

Keduanya sempat menghadiri acara pernikahan Putri Eugene, Jumat (12/10/2018).

