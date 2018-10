Meghan Markle Hamil Anak Pertamanya dengan Pangeran Harry, Diperkirakan Bakal Lahir Musim Semi 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri Pangeran Harry, Meghan Markle hadir di pernikahan sepupu Pangeran Harry, Putri Eugenie pada Jumat (12/10/2018) lalu.

Dia tampak mengenakan baju longgar, membuat banyak pihak menduga dia sedang hamil.

Ternyata, kabar itu dibenarkan oleh mereka.

Akun Instagram dan Twitter resmi Kensington Palace mengumumkan kabar bahagia itu itu hari ini, Senin (15/10/2018).

“Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019.

Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public,” demikian isi pengumumannya.

Disebutkan di situ bahwa Adipati Sussex (gelar Pangeran Harry setelah menikah) dan istrinya, Duchess of Sussex sangat senang mengabarkan bahwa Duchess of Sussex sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka.

Diperkirakan, bayi itu akan lahir pada musim semi 2019 nanti.

Mereka berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan semua orang di dunia sejak pernikahan mereka Mei 2018 lalu.

Mereka sangat senang bisa berbagi kabar bahagia ini ke masyarakat.