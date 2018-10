Penyanyi Cilik Keturunan Indonesia Malea Emma, Raih Golden Ticket American Idol

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penampilan penyanyi cilik keturunan Indonesia Malea Emma (7), dalam sesi audisi American Idol 2018, memukau para juri. Buktinya, Malea mendapatkan tiket emas atau golden ticket dari para juri, yaitu Katy Perry, Lionel Richie, dan Luke Bryan.

Namun, tiket emas itu baru bisa ia gunakan untuk American Idol 2027, ketika Malea berusia 16 tahun dan sudah cukup umur untuk mengikuti lomba nyanyi tersebut.

"Saya dapat #goldenticket untuk 2027! Terima kasih @americanidol @lionelrichie @katyperry@lukebryan @ryanseacrest #maleaemma #americanidol #ryanseacrest#katyperry #lionelrichie #lukebryan #thenextidol," tulis Malea sambil memajang foto tiket emasnya pada akun Instagram-nya, @maleaemma, yang dikutip oleh Kompas.com, Senin (15/10/2018).

Sementara itu, dari tayangan video pada kanal YouTube American Idol, terlihat para juri memberi standing ovation usai Malea Emma membawakan lagu kebangsaan AS, "The Star Spangled Banner", dan lagu "Think", yang dipopulerkan oleh mendiang vokalis Aretha Franklin.

"The Star Spangled Banner" membuat Malea menjadi sensasi internet di AS setelah ia menyanyikannya sebagai pembuka pertandingan Liga AS antara LA Galaxy dengan Seattle Sounders, Minggu (23/9/2018) waktu setempat.

"Dalam beberapa tahun lagi, pada 2027, kami akan melihatmu pada American Idol," ujar Katy Perry sambil menyerahkan golden ticket kepada Malea.

"Terima kasih," jawab Malea.

Sesudah membawakan "The Star Spangled Banner", gadis cilik berambut panjang itu kemudian berbincang sejenak dengan para juri. Ia mengatakan bahwa umurnya masih tujuh tahun dan merasa gugup.

Malea Emma kemudian membawakan '"Think" dan kembali membuat para juri terkesan. Lionel Richie kemudian menghampirinya dan memberinya golden ticket.

"Aku ingin dapat pelukan," ujar Luke Bryan, yang kemudian memeluk Malea dan melakukan high five dengan penyanyi cilik tersebut.

"Bagus, luar biasa," kata Katy Perry dan Lionel Richie memuji Malea.(Andi Muttya Keteng Pangerang)

