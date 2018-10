SESAAT LAGI! Live Streaming Bali United vs Mitra Kukar via Siaran Langsung Indosiar Liga 1 2018

Jadwal Bali United vs Mitra Kukar Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, Live Streaming Bali United vs Mitra Kukar via siaran langsung Indosiar. Pertandingan Bali United vs Mitra Kukar akan dimulai pada Senin (15/10/2018) pukul 18.30 Wib.

Bali United vs Mitra Kukar disiarkan langsung (live) di Indosiar. Link live streaming Bali United vs Mitra Kukar di lanjutan Liga 1 2018 pekan 25 dapat disaksikan (Live) Indosiar atau live streaming vidio.com di tautan berikut :

Jadwal siaran langsung dan live streaming Indosiar (Vidio.com) Liga 1 2018 pekan 25 hari ini Sabtu (15/10/2018) menyajikan pertandingan seru antara Bali United vs Mitra Kukar.

Berstatus sebagai tim tamu tak membuat Mitra Kukar jadi ciut nyali jelang menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (15/10/2018).



Tim berjulukan Naga Mekes itu bertekad pulang tidak dengan tangan hampa pada pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2018.

Pelatih Mitra Kukar, Rahmad Darmawan, menyebut telah melakukan perbaikan untuk laga tersebut.

Mental tanding anak asuhannya menjadi fokus utama yang diperbaiki di partai ini.

Sebelumnya, dua kekalahan beruntun yang dialami membuat para pemain Mitra Kukar mengalami penurunan rasa percaya diri.

Juara Piala Jenderal Sudirman tersebut ditekuk Persebaya Surabaya dan PSM Makassar.