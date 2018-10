Jadwal Live RCTI Liga Champion Matchday 3 - Manchester United vs Juventus & Barcelona vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champion Matchday 3 akan menyajikan laga-laga menarik yang sebagian disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Laga yang paling dinanti adalah Manchester United vs Juventus dan Barcelona vs Inter Milan. Kedua laga itu dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming RCTI via Metube.id.

Juventus yang kini diperkuat mega bintang Cristiano Ronalda akan menjadi lawan Manchester United pada ajang Liga Champions.

Baca: Live Streaming RCTI! Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Hongkong, Andik Vermansah Main?

Jadwal laga matchday ketiga fase penyisihan Grup H Liga Championsitu akan digelar di Old Trafford (24/10/2018) dini hari WIB.

Dilansir BolaSport.com, Minggu (14/10/018). striker Manchester United, Romelu Lukaku, jauh-jauh hari sudah mengingatkan rekannya agar mewaspadai 3 pemain Juventus.

Sebelum laga kandang kedua mereka di Liga Championsmusim ini digelar, Romelu Lukaku telah memberi peringatan.

Baca: Reaksi Mengejutkan Ayu Ting Ting Saat Ivan Gunawan Tulis Kata Sayang Untuk Faye Malisorn

Romelu Lukaku menyebut setidaknya ada tiga pemain Juventusyang perlu diwaspadai, seperti dilansir BolaSport.com dari Metro.

Mereka adalah Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, dan Douglas Costa.

Cristiano Ronaldo adalah pemain terbaik, tapi kami harus memberi perhatian kepada yang lain," ujar Lukaku.

"Dybala juga sangat kuat dan berkembang, sementara itu saya juga mewaspadai Douglas Costa," ujar Lukaku menambahkan.