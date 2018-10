Banjarbaru Luar Biasa di Welcome Dinner World Food Day Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Welcome Dinner World Food Day Indonesia 2018 di Lapangan Murjani, Selasa (16/10) malam di Banjarbaru. Suasana akrab dan para tamu begitu menikmati bahkan turut larut dalam kebahagiaan menari bersama tradisional Dayak.

Sambutan hangat dari Wali kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Wakil Wali kota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan dan Sekda Kota Banjarbaru H Said Abdullah beserta para isteri.

Tampak hadir Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian RI Mesah Tarigan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan dan rombongan delegasi peserta World Food Day Indonesia 2018.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Mesah Tarigan menyampaikan bahwa dirinya sangat bangga dengan Walikota Banjarbaru, sudah empat kali Mesah Tarigan melaksanakan diplomatik tour dalam rangka Hari Pangan Sedunia tapi pada hari ini adalah penyambutan yang paling luar biasa.

"Disamping kanan saya adalah Duta Besar Panama, di sampingnya lagi Duta Besar Argentina, mereka berdua mengatakan ini adalah yang paling hebat yang pernah mereka hadiri, selama pelaksanaan Hari Pangan Sedunia," ucap Mesah Tarigan.

Mesah Tarigan dan rombongan delegasi merasa sangat senang, sebelum Walikota Banjarbaru berpidato atau sambutan ada teks berbahasa Inggris yang sudah disampaikan oleh staf Pemerintah Kota Banjarbaru kepasa seluruh Duta Besar yang hadir ini dan mereka ikuti dengan teliti.

Salah satu Duta Besar Panama menyampaikan dia sangat tertarik adalah see you to resume. " Mengharapkan ada investasi yang mengalir ke Kalsel dan Banjarbaru, dari Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Kementrian Luar Negeri akan memfasilitasi kerja sama yang baik itu. Doa kami supaya Kota Banjarbaru ini tetap memiliki prestasi yang paling maju, yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya dan bisa mensejahterakan seluruh rakyat nya," katanya.

Kehadiran Duta Besar di acara diplomatik tour ini adalah yang paling besar jumlanya. Ada dua puluh Duta Besar dan Diplomat beserta istri dengan jumlah empat puluh Duta Besar dan jumlah yang paling besar.

"kami merasa senang atas dipilihnya Kota Banjarbaru sebagai tuan rumah penyelenggaraan Welcome Dinner Hari Pangan Sedunia yang dipusatkan di Provinsi Kalimantan Selatan," ucap Nadjmi begitu antusias.

Nadjmi menyelipkan berbagai keunggulan Banjarbaru pada sambutannya , dia mengatakan dari melihat berbagai keunggulan itulah sangat optimis Kota Banjarbaru akan menjadi kota masa depan. Banjarbaru juga merupakan bagian dari pengembangan 10 kawasan perkotaan baru di Indonesia yang tercantum dalam RJMN 2014 – 2019. Dalam konsep Aero City.

Di sektor pariwisata juga dikembangkan, dengan mempromosikan konsep 3F, yakni Food, Fashion and Fun. Nadjmi juga menceritakan soal program kerjasama regional antar Kabupaten Kota terdekat yang dikenal dengan konsep Banjarbakula. (*/Aol)