Jadwal Lengkap Babak Penyisihan Grup A Piala AFC U-19: Taiwan, Awal Perjuangan Timnas U-19 Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada Kamis (18/10/2018), ujian pertama Timnas U-19 Indonesia di perhelatan Piala Asia U-19 2018 atau Piala AFC U-19 bakal dimulai.

Piala Asia U-19 2018 yang dihelat di Indonesia akan dilangsungkan 18 Oktober hingga 4 November.

Timnas U-19 Indonesia di bawah komando Indra Sjafri tergabung di Grup A bersama Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Taiwan.

Pada laga pertama, Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Taiwan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018) pukul 19.00 WIB.

Baca: Hasil Denmark Open 2018 : Ahsan/Hendra Menang Lawan Wakil Taiwan, Peluang Gilas Tuan Rumah

Partai Grup A yang dihuni Timnas U-19 Indonesia semuanya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Pada babak penyisihan grup ini, Indonesia dan seluruh kontestan lain akan bermain tiap tiga hari sekali.

Timnas U-19 Indonesia bersama tiga kontestan lain akan berebut dua tiket ke babak selanjutnya.

Nantinya empat tim yang lolos ke fase semifinal otomatis berlaga di Piala Dunia U-20 2019 Polandia.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Taiwan Jelang Live Streaming RCTI Piala AFC U-19

Dalam persiapan Piala Asia U-19 2018, Timnas U-19 Indonesia sudah melakukan empat uji tanding.

Hasil empat uji coba belum memuaskan. Garuda Nusantara meraih satu kemenangan, satu seri, dan menelan dua kekalahan.

Terbaru Timnas U-19 Indonesia hanya mampu mengatasi perlawanan Yordania 3-2, Sabtu (13/10/2018).

Sebelumnya bermain imbang 2-2 kontra Thailand, kemudian menelan dua kekalahan 0-3 dari Cina dan 1-2 dari Arab Saudi.

Berikut jadwal lengkap babak penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018:

Indonesia Vs Taiwan - SUGBK, Kamis (18/10/2018) (19.00 WIB)

Qatar Vs Indonesia - SUGBK, Minggu (21/10/2018) (19.00 WIB)

Indonesia Vs UEA - SUGBK, Rabu (24/10/2018) (19.00 WIB)

Berita Ini Juga Ada di TRIBUNNEWS.COM