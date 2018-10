Live Streaming RCTI & Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di Piala Asia U-19 2018 (AFC U-19)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming RCTI dan jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di laga perdana Piala Asia U-19 2018 atau Piala AFC U-19 2018 akan tersaji, Kamis (17/10/2018) malam.

Dalam laga Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di Piala Asia U-19 2018 ini tersaji di Stadion Gelora Bung Karno pukul 18.30 WIB. Laga juga disiarkan secara live streaming RCTI dan Metube.id.

Link live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di Piala Asia U-19 2018 dapat diakses pada tautan di akhir berita.

Tercatat Indonesia yang masuk ke dalam grup A akan melakoni pertandingan sebanyak tiga kali dalam fase grup.

Baca: Jadwal Live RCTI & Prediksi Susunan Pemain Timnas U-19 Indonesia vs Taiwan di Piala Asia U-19 2018

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia 2018 Pekan 26, Ada Persib vs Persebaya Mulai Rabu (17/10)

Baca: Cara Mengecek Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS 2018 yang Mulai Diumumkan, sscn.bkn.go.id

Baca: Jadwal Live RCTI Liga Champion Matchday 3 - Manchester United vs Juventus & Barcelona vs Inter Milan

Selain Taiwan, Indonesia akan melawan Qatar dan Arab Saudi dalam selang waktu tiga hari setiap pertandingan.

Nantinya apabila Timnas U-19 Indonesia lolos hingga semifinal, mereka berhak tampil di laga Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Polandia tahun depan.

Sementra itu untuk mempersiapkan Timnas U-19 ini, sang nahkoda, Indra Sjafri sudah mempersiapkan dengan melaksanakan beberapa kali uji coba.

Indra sendiri sudah memimpin timnya dalam empat kali turnamen uji coba, namun sayangnya Indonesia hanya meraih sekali kemenangan dari empat kali pertandingan tersebut.

Berikut ini skor perolehan dari uji coba Timnas U-19 Indonesia :

Timnas U-19 Indonesia vs Thailand 2-2

Timnas U-19 Indonesia vs Cina 0-3

Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi 1-2

Timnas U-19 Indonesia vs Yordania 3-2