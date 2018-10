Menteri Pertanian Buka Resmi PPRN II di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Rawa untuk Menjadikan lahan rawa sebagai sentra pangan nasional digelar pada Pekan Pertanian Rawa Nasional II (PPRN II) di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa di Banjarbaru.

Dibuka secara resmi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sekaligus launching Taman Sains Pertanian (TSP) Lahan Rawa.

Hadir Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, wakil wali kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Prof Muhammad Syakir, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Prof Dedi Nursyamsi. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kegiatan PPRN II adalah salah satu kegiatan dalam Hari Pangan Sedunia tahun 2018. Diikuti oleh 1000 peserta yang mewakili petani, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, para pengambil keputusan, dan masyarakat umum lainnya. PPRN II dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai 21 Oktober 2018.

Hendri Sosiawan, Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian mengatakan kegiatan ini dalam rangka mengkomunikasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahun dan teknologi hasil penelitian sumberdaya lahan rawa dalam upaya mendukung Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada 2045, kemandirian pangan, diversifikasi pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, kesejateraan petania, serta menghadapi perubahan iklim.

Kegiatan Pekan Pertanian Rawa Nasional II dilaksanakan di Banjarbaru meliputi: Lunching TSP, Bimbingan Teknis pengelolaan lahan rawa, Gelar Inovasi teknologi Pertanian Lahan Rawa di TSP Lahan Rawa Banjarbaru, dan Pameran IPTEK dan Inovasi Pertanian Lahan Rawa

Taman Sain Pertanian (TSP) Lahan Rawa yang dilaunching hari ini adalah suatu hamparan lahan percontohan (show window)

PPRN II juga mengeskplorasi pengetahuan, pengalaman, dan imovasi terkini dalam pemetaan dan pengelolaan lahan rawa di regional Asia dan dunia, melalui pelaksanaan International Workshop on Tropocal Wetlands: Innovation in Mapping and Managament for Sustainable Agriculture. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2018 di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin.

Pembicara utama adalah pakar rawa international, yaitu: Prof Dr. Budiman Minasny (The University of Sydney, Australia), Dr. Laura Poggio (The James Hutton University, Aberdeen, United Kingdom), Dr. Pisoot Vijarnsorn (Ministry of Agriculture and Cooperative, Thailand), Dr. Hoang Van Thang (Vietnam National University, Vietnam), dan Prof. Dr. Mitsuru Osaki (Hokkaido University, Japan).

Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Rawa yang digelar pada acara PPRN II ini di lahan TSP Lahan Rawa Banjarbaru, meliputi: inovasi teknologi Penataan Lahan, Konservasi dan Efisiensi Pemanfaatan Air, Ameliorasi dan Pemupukan, Komoditas Adaptif lahan rawa, Peternakan, Konservasi Plasma nutfah, Pengelolaan Limbah, dan Alsintan.

Bimbingan Teknologi (Bimtek) teknologi pengelolaan lahan rawa juga digelar diikuti oleh para petani dan masyarakat serta mahasiswa. Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan petani dan masyarakat dalam menguasai teknologi terkini lahan rawa.

Kegiatan PPRN II lainnya adalah Pasar Tani yang merupakan tempat untuk menjual/membeli berbagai produk yang dihasilkan oleh petani yang memanfaatkan lahan KP Banjarbaru, antara lain: Beras, Cabai, Tomat, Sawi, Bayam dan terong.

Pada kesempatan pembukaan ini, Bapak Menteri Pertanian menyerahkan penghargaan kepada para Pemuda Tani Inovatif Lahan Rawa dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat.

