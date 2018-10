Penjelasan Youtube Setelah Down atau Error, Apa Penyebab Video Tak Bisa Diakses?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jejaring sosial berbagi video Youtube down atau error, Rabu (17/10/2018). Rupanya, Youtube langsung meminta maaf atas kondisi tersebut.

Penjelasan dan permintaan maaf pihak Youtube karena error atau down itu disampaikan melalui akun twitternya @TeamYouTube, Rabu (17/10/2018).

Dalam permintaan maaf itu, berterima kasih atas laporan Youtube error atau down. Pihaknya akan segera memperbaiknya.

"Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated,"

(Terima kasih atas laporan Anda tentang YouTube, YouTube TV, dan masalah akses YouTube Music. Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini dan akan memberi tahu Anda jika sudah diperbaiki. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan akan membuat Anda diperbarui)

Ya, setelah tanggal 3 Oktober silam aplikasi Instagram sempat tidak bisa diakses, hari ini giliran Youtube yang down alias error, Rabu (17/10/2018).

Pengguna di seluruh dunia menyampaikan keluhannya saat Youtube tidak dapat diakses.

Banyak pengguna yang tidak tak bisa mengakses video di Youtube di sosial media Twitter.

Berikut ini luapan resah dan gelisah netizen di dunia maya.

"Sebuah sejarah #youtubeisdown #Youtubedown." kicau @matriphe.

@NetizenManado, “ Kami baru mengetahui kalau @YouTube ada masalah, dan ketika kami membaca timeline #YouTubeDOWN kami ngakak memang warganet itu kreatif-kreatif... Salah satunya kicauan dari @spoopyong ini, "dunia kiamat, ya Tuhan kami semua akan mati..." lebay.”

@19obliviate “ Ada apa dengan youtube? #YouTube kalian pada kayak gini juga gak?.”

@mushabprw18 “ #YouTubeDOWN youtube down terpaksa deh cari hiburan lain.”

@ayamkaepsi, “ HEHHH INI KENAPAAA, PADAHAL WIFI KENCENG ANJIRR @YouTube @TeamYouTube #YoutubeDOWN.”

