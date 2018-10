YouTube Sudah Bisa Berfungsi dan Tidak Down Lagi, Ini Pesan Tim YouTube untuk Youtubers

BANJARMASINPOST.CO.ID - YouTube dikabarkan mengalami penurunan fungsi belum lama ini alias YouTube sempat down atau error.

Hal itu menyebabkan YouTube tak bisa berfungsi secara normal dan tak bisa diakses secara baik sehingga membuat banyak pengguna YouTube di dunia mengeluhkannya.

Hal ini disampaikan tim manajemen YouTube di Twitter dan Instagramnya, Rabu (17/10/2018).

“Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updatedI,”tulis YouTube di Twitter.

Artinya, terima kasih atas laporan Anda tentang YouTube, YouTube TV dan masalah akses YouTube Music. Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini dan akan memberi tahu Anda jika sudah diperbaiki. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan akan memberi tahu Anda segera jika sudah diperbaiki.

Tak berselang lama, tim manajemen YouTube kembali mengumumkan bahwa YouTube telah berfungsi dengan baik lagi.

“We're back! Thanks for all of your patience. If you continue to experience issues, please let us know,” tulisnya lagi di Twitter, Rabu (17/10/2018).

Artinya, kami telah kembali! Terima kasih atas kesabaran Anda semua. Jika masih terjadi masalah, tolong segera beri tahu kami.

Hal ini membuat banyak penggunanya senang.

Sebab, mereka bisa kembali mengakses YouTube.

crisestahere: YAY LIKE IF YOU ARE HAPPY YOUTUBE IS BACK ON (sukailah kalau kamu bahagia YouTube baik lagi)

ryrah_: It’s working now (sekarang sudah berfungsi)

sofiatheawesome: @youtube thank you for solving the issue! We all extremely appreciate it !! (YouTube terima kasih telah memperbaiki kerusakan ini! kami semua sangat menghargainya!! (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)