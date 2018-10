FAO Sebut, Pertanian Berkelanjutan Pasca HPS 2018 Sangat Penting

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Catatan penting lainnya dari Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization of the United Nastions (FAO) di momen Hari Pangan Sedunia 2018 ini adalah pertanian berkelanjutan.

Dari laporan, Perwakilan FAO untuk Indonesia, Stephen Rudgard menangkap bahwa pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan produksi beras dalam memastikan ketahanan pangan. Secara global, Produksi pangan harus digandakan pada tahun 2050 untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan memberi makan populasi lebih dari 9 miliar.

Pada saat itu, penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta ditambah dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan permintaan konsumen, hal - hal ini akan memberi tekanan besar pada sistem pangan di Indonesia.

Menurut Stephen fokus Pemerintah untuk Hari Pangan Sedunia tahun ini tentang "Optimalisasi lahan rawa pasang surut dan air tawar menuju Indonesia untuk menjadi World Food Barn pada 2045" sebagai upaya yang cukup besar untuk menghadapi tantangan tersebut.

FAO mencatat perkiraan Pemerintah bahwa ada sekitar 34 juta hektar rawa di Indonesia, dan lebih dari 9 juta dari total lahan rawa tersebut memiliki potensi untuk produksi pertanian. Di Kecamatan Jejangkit saja, ada lebih dari 3.000 hektar yang dibudidayakan di bawah program baru.

“Kami melihat kepemimpinan pemerintah dalam hal ini, dan kami sangat senang bahwa Kementerian Pertanian mempromosikan penerapan praktik-praktik Pertanian yang baik terkait dengan penerapan model FAO untuk Intensifikasi Produksi Pangan yang berkelanjutan, termasuk mengurangi penggunaan pestisida melalui Pengendalian Hama Terpadu, “ runut Stephen Rudgard.

Dia juga menekankan bahwa peningkatan produktivitas sangat penting untuk memberi makan populasi yang berkembang, namun, lebih penting lagi untuk memiliki pendekatan pertanian yang berkelanjutan dalam berbagai intervensi pertanian.

Hadir dalam HPS 2018, Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Sekjend Kementerian Pertanian Jakarta, Ir. Syukur Iwantoro, MS. Mba, dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Jakarta, Dr. Ir. Kasdi Subagiyono, M. Sc.

Ditengara Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution mewakili Presiden RI, Jokowidodo yang membuka acara HPS 2018 didampingi Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Hadir pula tamu dari Provinsi Lain, se Indonesia dan tamu negara luar. (Banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda).