HPS 2018 Dihadiri Diplomat 22 Negara, Kapenrem: Presiden Jokowi Tidak Jadi Datang

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 38 di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, sebentar lagi akan dimulai, Kamis (18/10/2018).

Berlangsung di tengah hamparan sawah rawa, peringatan pun dihadiri tamu istimewa dari berbagai daerah se Nusantara dan Negara.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, adapun tamu undangan tersebut terdiri sedikitnya sebanyak 22 perwakilan diplomat dan kedutaan negara.

Mereka diantaranya yakni Mr. Momcilo Vukovic berasal dari Bosnia and Herzegovina, Mr. Tomasi Vasulailai Raiyawa berasal dari Cirdap, Mr. Ghassan Husni Ms Ainun dari Mercy-USA for Aid and Devt, H.E. Ricardo Luis Bocalandro dari Argentina H.E. Mrs. Dziunik Aghaijainian dan Ms. Lilit Sargsyam, Mr. Isaac Grace dari Fiji, Mr. Smith Thummachua dari Thailand.

Selain itu, ada juga H.E. Julio Cárdenas dan Madame Susan Santos de Cárdenas dari Peru, Ms. Patricia Anne Gleeson Dari Australia, Mr. Stephen Rudgard dan Mrs. Alison Rudgard dari (FAO), H.E. Pradeep Kumar Rawat dari India, H.E. Abdullah Hasan Salih dari Iraq, H.E. Mrs. Phavanh Nuanthasing dari Laos, Ouadiâ Benabdellah dari Morocco, Mr. Louis Beijer dari Belanda, Maria Antonia Mas Fons dari Norway dan lainnya.

Sementara presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo, yang semula dikabarkan hadir di pelaksanaan peringatan HPS ke 38 Desa Jejangkit Kecamatan Jejangkit justru terlihat tidak ada tanda-tanda kedatangan.

Itu terlihat dari pengamanan yang biasa berlangsung ketat terutama dengan adanya keberadaan metal detector, Kamis sekitar pukul 9.55 tidak nampak.

Melainkan yang terpantau kehadirannya kini telah diwakilkan oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Sekjend Kementerian pertanian Jakarta Ir. Syukur Iwantoro, MS, Mba, dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Jakarta Dr. Ir. Kasdi Subagiyono, M. Sc.

"Betul, untuk Pak Presiden enggak jadi datang. Jadi sementara yang sudah hadir ada Pak Amran, Menteri Pertanian dan lainnya," kata Kapenrem 101 Antasari, Mayor M Chairul. (banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani)