Ibu Hamil dari HSU Ikut Meriahkan Peringatan HPS 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ikut menyukseskan kegiatan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 38 di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Baritokuala dan halaman kantor sekretaris daerah provinsi kalimantan selatan, Kamis (18/10/2018).

Dinas Kesehatan memberangkatkan 50 ibu hamil yang mengikuti penyuluhan tentang isi piringku dimana kegiatan ini memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tetang pentingnya gizi pada 1.000 hari pertama bagi bayi yang di kandungnya.

Kegiatan ini memecahkan rekor muri Indonesia dengan mengikutsertakan 2053 ibu hamil dengan makan bersama dengan tema edukasi sajian isi piringku bagi ibu hamil bertempat di halaman kantor sekretaris daerah provinsi kalimantan selatan.

Ketua TP PKK HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid menghadiri hari puncak peringatan Hari Pangan Nasional (HPS) (istimewa/ Pemkab HSU)

Para ibu hamil yang di berangkatkam berasal dari 9 kecamatan di Kabupaten HSU yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari bidan setempat untuk dapat diikutkan dalam kegiatan ini serta mendapat ijin dari suami yang bersangkutan.

Bupati Hulu Sungai Utara Drs. H.Abdul Wahid HK,MM ,M.Si juga berkesempatan melepas rombongan ibu hamil dan berpesan agar para ibu hami bisa menjaga kesehatan, istrahat yang cukup serta menyimak apa saja pengetahuan yang diberikan pada saat kegiatan sehingga nantinya ilmu yang didapat bisa di terapkan serta di informasilan kepada ibu ibu hamil di lingkungan tempat tinggalnya.

Suasana pemecahan rekor MURI di HPS 2018 (istimewa/ Pemkab HSU)

Plt. Kepala Dinas Kesehatan HSU dr. agus fildliansyah menerangkan rombongan menginap di asrama haji Banjarbaru dan mendapat pendampingan dari tenaga medis dan bidan serta ambulance lengkap dengan tenaga medisnya sehingga seandainya ada ibu hamil yang memerlukanbtindakan medis bisa dilakukan dengan cepat.

"Ibu hamil yang ikut memiliki usia kandunga sekitar 3 hingga 6 bulan, memilikinkondisi fisik prima dan mendapat persetujuan dari bidan yang memang telah menangani sejak awal kehamilan," ujarnya.

Pada acara ini Ketua TP PKK HSU Hh Anisah Rasyidah Wahid M.AP juga ikut hadir dan mendampingi para ibu hamil. Anisah mengatakan program pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehamilan juga terus digaungkan di Kabupaten HSU. Termasuk program isi piringku yang juga telah disosialisasikan secara menyeluruh di sepuluh kecamatan.

"Sosialisasi dan penyuluhan untuk program pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehamilan dan isi piringku dilakukan hingga ke tingkat terendah yaitu keluarga melalui kader yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya," ujarnya.

Suasana pemecahan rekor MURI di HPS 2018 (istimewa/ Pemkab HSU)

Kegiatan HPS ini dihadiri sedikitnya sebanyak 22 perwakilan diplomat dan kedutaan negara. Mereka diantaranya yakni Mr. Momcilo Vukovic berasal dari Bosnia and Herzegovina, Mr. Tomasi Vasulailai Raiyawa berasal dari Cirdap, Mr. Ghassan Husni Ms Ainun dari Mercy-USA for Aid and Devt, H.E. Ricardo Luis Bocalandro dari Argentina H.E. Mrs. Dziunik Aghaijainian dan Ms. Lilit Sargsyam, Mr. Isaac Grace dari Fiji, Mr. Smith Thummachua dari Thailand.

Selain itu, ada juga H.E. Julio Cárdenas dan Madame Susan Santos de Cárdenas dari Peru, Ms. Patricia Anne Gleeson Dari Australia, Mr. Stephen Rudgard dan Mrs. Alison Rudgard dari (FAO), H.E. Pradeep Kumar Rawat dari India, H.E. Abdullah Hasan Salih dari Iraq, H.E. Mrs. Phavanh Nuanthasing dari Laos, Ouadiâ Benabdellah dari Morocco, Mr. Louis Beijer dari Belanda, Maria Antonia Mas Fons dari Norway dan lainnya.

Kegiatan ini rencananya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo namun akhirnya diwakilkan oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Sekjend Kementerian pertanian Jakarta Ir. Syukur Iwantoro, MS, Mba, dan Kepala Biro Perencanaan serta Kementerian Pertanian Jakarta Dr Ir Kasdi Subagiyono, M Sc. (*/aol)