Rahasia Maudy Ayunda Menjaga Kecantikannya Agar Tetap Bersinar

BANJARMASINPOST.CO.ID - AKTRIS sekaligus penyanyi Maudy Ayunda kerap kali menjadi panutan. Selain memiliki wajah cantik, Maudy Ayunda juga memiliki prestasi di bidang pendidikan. Di usianya genap 23 trahun, dia mampu menyelesaikan pendidikan sarjana di perguruan tinggi beken di Inggris, Oxford University.

Maudy mengakui tampil cantik menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Meski demikian, kecantikan itu bersifat subjektif.

"Menurut aku kecantikan itu penting karena bisa boost kepercayaan diri dan mem-boost kenyamanan. Tapi kecantikan itu subjektif, kita bisa divine apa itu cantik, jadi yang up to us, as woman," kata Maudy Ayunda, saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/10/2018).

Penyanyi kelahiran Jakarta, 19 Desember 1994 ini memiliki bagian tubuh yang dapat memancarkan kecantikan pada dirinya. Apa itu?

"Yang memancarkan kecantikan aku ... Hmm, sekarang aku lagi lebih mengapresiasi pipi. Karena menurut aku, cewek yang ada pipinya itu lucu, bersemu-semu gitu, itu juga cute. Jadi pipi deh," ujar Maudy seraya tersenyum.

Untuk merawat kecantikan, Maudy mengaku dirinya orang yang simpel. Hal ini karena dirinya memiliki jenis kulit normal cenderung kering, tapi bisa juga sensitif.

"Jadi i have to keep it simple, supaya dia enggak bereaksi. Aku lebih suka kalau cuci muka pakai facial foam, pakai foam yang watermelon, abis itu pakai moisturizer. Kalau abis makeup juga pakai micellar water," jelasnya.

Maudy mengaku dirinya belum pernah mengalami iritasi yang berlebihan. Untuk urusan makeup, dia memilih riasan wajah yang natural. Pengeluaran untuk perawatan wajah tidak mematok biaya khusus.

Selain perawatan dari luar, pemain film 'Untuk Rena' ini juga merawat dirinya dari dalam. Seperti menjaga tidur hingga asupan makanan yang dikonsumsinya.

"Menjaga tidur 8 jam, minum air putih, olahraga. Jadi selain dari skin care, juga obviously dari dalam juga. Aku juga lagi berusaha ngindarin (junk food). Lagi berusaha kayak makan banyak buah-buahan. Aku sebenarnya lebih suka buah-buahan dari sayur, jadi lagi a lot of fruits," tandas Maudy Ayunda. (tribunnews)