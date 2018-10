Sebelum Keliling Asia-Eropa, Perupa Banjarbaru Sempatkan Temui Anaknya yang Diwisuda Sri Mulyani

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hari ini Jumat (19/10) tengah malam perupa Banjarbaru Sulistyono Hilda memulai perjalanan internasionalnya, tujuan pertama ke Qingdao China.

Jelang berangkat dia sempatkan hadiri wisuda anaknya. Nova Yulia, Anak pertamanya diwisuda langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini saya lagi menghadiri dulu wisuda anak. Anak pertama di stan di bsd city. Dihadiri menteri keuangan Sri Mulyani, yang diwisuda 5000 lebih orang," kata Suami Hilda Surya yang akrab disapa Sulis ini saat dikontak, Kamis (18/10/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati wisuda lulusan PKN STAN, 5.523 mahasiswa/mahasiswi PKN STAN di ICE BSD, Banten, Kamis (18/10/2018).

Diperkirakan pada Sabtu (20/10) sore dia sudah sampai di Qingdao.

Sulis terpilih di Asia International Art Exhibition di Qingdao China pada 21 Oktober hingga 23 Oktober 2018.

Menantu Prof HM Asywadie Syukur Lc (alm) ini juga pada September 2018 ini dua karya terpilih dalam The Best Artis Modern and Contemprer Art 2018 by Fracesco Russo dan Salvatore Russo.

Pada 26 November hingga 1 Desember satu karya terseleksi di Flanders Bruges Brusel Biennale, ajang yang memilih 60 perupa contemporer dari lima benua.

Dan berangkat lagi, memborong penghargaan internasional karena Pada 7 desember juga mendapat undangan resmi dalam penghargaan Cavargia di Milano Itali.

Jadi, petualangannya di Qingdao China selama lima hari lalu ke Eropa selama lima belas hari menghadari acara-acara itu sekaligus ke museum-museum dunia yang ada di Eropa dalam rangka mengamati karya karya old master sepeerti karya vincen Van Gogh dan sebagainya.

