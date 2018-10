SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar Sriwijaya FC vs PSMS di Liga 1 2018, Link Indosiar

Sriwijaya FC vs PSMS Medan Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung, Live Streaming Sriwijaya FC vs PSMS Medan via siaran langsung Indosiar. Pertandingan Sriwijaya FC vs PSMS Medan akan dimulai pada Kamis (18/10/2018) pukul 18.30 Wib.

Sriwijaya FC vs PSMS Medan disiarkan langsung (live) di Indosiar. Link live streaming Indosiar Sriwijaya FC vs PSMS Medan di lanjutan Liga 1 2018 pekan 26 dapat disaksikan juga via live streaming vidio.com di tautan berikut :

http://www.indosiar.com/live

https://www.vidio.com/live/205-indosiar-tv-stream

Pada pertandingan Sriwijaya FC vs PSMS Medan malam ini, Alberto Goncalves langsung jadi andalan Sriwijaya FC saat menjamu PSMS Medan pada laga pekan ke-26 Liga 1 2018. Kendati baru pulang dari timnas Indonesia, pria yang akrab disapa Beto itu diharapkan mampu menjadi mimpi buruk bagi lini belakang tim tamu.

Pertandingan pekan ke-26 Liga 1 2018 ini akan dihelat di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang pada Kamis (18/10/2018) malam WIB.

Laga ini rencananya bakal melakukan sepak mula tepat pada pukul 18.30 WIB.

Pelatih Sriwijaya FC, Subangkit, langsung menurunkan seluruh skuat terbaik yang kini ia punya.

Termasuk penyerang andalannya yang baru pulang dari pemanggilan timnas Indonesia, Alberto "Beto" Goncalves. Beto menjadi ujung tombak satu-satunya di lini depan Laskar Wong Kito.

Dikutip dari bolasport.com, Beto disokong oleh tiga pemain lain yakni Esteban Vizcarra, Manuchekhr Dzalilov, serta Yogi Rahadian. Sementara itu, satu pilar timnas lainnya, Zulfiandi juga langsung ditampilkan Subangkit di lini tengah klub kebanggaan warga Sumatra Selatan tersebut.