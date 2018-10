Kejurnas Motorprix Region IV seri 7 Kalimantan Diramaikan Pembalap Legendaris

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motorprix Region IV seri 7 Kalimantan bertajuk Adaro Cup Prix 2018 digelar Tabalong Otomotif Club (TOC) bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Tabalong.



Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama dua hari, 20 dan 21 Oktober 2018 di Sirkuit Marido,Tanjung, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong.

Ada 18 kelas yang dipertandingkan dalam kejurnas kali ini, masing-masing terdiri 6 kelas untuk kejurnas dan 12 kelas Sporting Race.

Baca: Raisa Persiapkan Kejutan Bagi Penggemar Sebelum Vakum Menyanyi Jelang Kelahiran Buah Hati

Untuk kelas Kejurnas yaitu, Bebek 150 cc 4 tak tune up injeksi sedden MP 1,Bebek 125 cc 4 tak tune up injeksi sedden MP 2, Bebek 150 cc 4 tak tune up injeksi pemula MP 3.

Kemudian, Bebek 125 cc 4 tak tune up injeksi pemula MP 4,Bebek 150 cc 4 tak standart injeksi pemula B-MP 5 dan Bebek 125 cc 4 tak standart injeksi pemula B-MP 6.

Sementara itu, untuk Sporting Race meliputi, Bebek 116 cc 2 tak standart lokal Tabalong, Bebek 116 cc 2 tak standart lokal Kalsel, Bebek 116 cc 2 tak standart open.

Baca: Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Kemenkumham RI Klik di Sini Selain Situs Sscn.bkn.go.id

Bebek 120 cc 2 tak standart open U35 +, Bebek 125 cc 4 tak standart showroom open, Bebek 150 cc 4 tak standart showroom open.

Selanjutnya, Matic 150 cc tune up open, Matic 116 cc standart showroom open, Bebek 125 cc 4 tak tune up mix open, Bebek 150 cc 4 tak tune up mix open, Sport 135 cc 2 tak standart open dan Sport s/d 150 cc 2 tak standart open.

Ketua Penyelenggara, Hikmatul Amin, melalui Koordinator Humas, Publikasi dan Dokumentasi, M Al Amin, Jumat (19/10/2018) mengatakan siang ini dilakukan latihan resmi dari peserta yang ikut.

Baca: Rayakan 4 Tahun Pernikahan, Nagita Slavina Pernah Minta Raffi Ahmad Jadi Lebih Baik Sambil Menangis

"Untuk pembukaan sendiri kita mengundang Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, beserta Unsur Muspida Kalsel, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani beserta jajarannya," ujarnya.

Selain itu, juga direncanakan hadir Ketua Umum IMI Pusat, Ketua Umum KONI Kalsel, Ketua Umum KONI Tabalong dan pejabat lainnya.

Para pembalap sendiri berasal tidak hanya dari Kalimantan Selatan, melainkan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Untuk Sporting Race juga diramaikan pembalap-pembalap legendaris, yang berjaya di era tahun 90 an,” katanya.

(banjarmasinpost.co.id/dony usman)