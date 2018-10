Begini Lucunya Aksi Joe Taslim Ngobrol Tentang Filmnya Bersama Seungri Bigbang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Joe Taslim ngobrol tentang film terbarunya dengan Seungri Bigbang lewat video call dan percakapan mereka dibagikan Joe di akun Instagramnya pada Jum’at (19/10/2018).

Sama-sama membintangi acara yang tayang di Netflix, rupanya Joe Taslim dan Seungri Bigbang berlomba-lomba untuk mempromosikan acara mereka masing-masing.

Sebagai Informasi, Joe Taslim baru saja mengumumkan peluncuran film terbarunya berjudul The Night Comes for Us yang tayang di saluran TV berbayar, Netflix.

Sementara Seungri Bigbang juga diberitakan tengah promo sinetron komedi atau sitcom yang juga tayang di Netflix.

Lucunya saat keduanya ngobrol lewat video call tersebut, Seungri dan Joe sedikit ‘bertengkar’.

“Hey sobat, apa kabar?, Maaf ya td lagi syuting, ada apa?,” sapa Joe.

“Yoo aku lagi syuting, aku bikin sitcom bareng Netflix,” Sahut Seungri.

“Dan aku pengen fans di Indonesia tau,” lanjutnya.

“Hmmm… Coba deh bilang, Hai Indonesia sekarang The Night Comes for Us hadir di Netflix,” jawab Joe yang rupanya ingin Seungri mempromosikan filmya.

"Kenapa? ” tanya Seungri bingung.