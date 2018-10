Jadwal Siaran Langsung (Live) Beinsport 1 Chelsea vs Manchester United Liga Inggris Pekan 9

Jadwal Liga Inggris Pekan 9 Chelsea vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Beinsport 1 Liga Inggris pekan 9 malam ini akan menampilkan laga Chelsea vs Manchester United. Pertandingan Chelsea vs Manchester United akan dimulai pada Sabtu (20/10/2018) pukul 18.30 Wib.

Chelsea vs Manchester United disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Live Streaming Chelsea vs Manchester United juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Chelsea vs Man United tidak disiarkan langsung (Liv)e RCTI & MNCTV, namun bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Chelsea vs Manchester United via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Chelsea vs Manchester United, tim asuhan Jose Mourinho dikabarkan siap menurunkan Luke Shaw dan Nemanja Matic dalam laga Liga Inggris pekan kesembilan kontra Chelsea, Sabtu (20/10/2018) pukul 18.30 WIB.

Namun, dalam laga yang dihelat di Stadion Stamford Bridge tersebut, Manchester United juga akan mendapatkan amunisi baru di lini tengah dan belakang.

Yakni setelah bek Marcos Rojo dan gelandang Ander Herrera dinyatakan sembuh dari cedera. Hal itu seperti disampaikan pelatih Jose Mourinho dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan menghadapi Chelsea.

"Ia berlatih dalam dua hari terakhir, tetapi dengan situasi yang kami miliki, itu adalah sebuah kemajuan dan ia siap untuk membantu kami," kata Mourinho dikutip dari laman London Evening Standard melalui BolaSport.com.

Marcos Rojo memang mengalami selepas membela timnas Argentina pada Piala Dunia 2018 lalu. Bek 28 tahun itu harus menepi selama 77 hari.

Andai dimainkan, ini akan menjadi laga perdana bagi Rojo untuk The Red Devils musim ini.

Sementara Ander Herrera dibekap cedera pergelangan kaki pada pertengahan September lalu yang membuatnya dirawat selama 14 hari.