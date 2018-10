Jadwal Siaran Langsung RCTI & Beinsport Liga Inggris Pekan 9 Sabtu 20 Oktober, Chelsea vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 9 malam ini akan mempertemukan big match Chelsea vs Manchester United (Man United).

Pertandingan Chelsea vs Manchester United akan jadi pembuka Liga Inggris pekan 9 malam ini, dimana laga ini dijadwalkan berlangsung Sabtu (20/10/2018) mulai pukul 18.30 WIB yang dijadwalkan disiarkan langsung Bein Sports 1.

Pekan kesembilan Premier League, kasta teratas Liga Inggris, akan dibuka dengan laga sarat gengsi antara Chelsea versus Manchester United, Sabtu (19/10/2018). Chelsea akan bertindak sebagai tuan rumah kali ini di Stadion Stamford Bridge.

Dilansir dari kompas.com, pelatih Manchester United, Jose Mourinho, dipastikan menjadi sorotan pada laga ini. Mourinho yang akan kembali menyapa publik Stamford Bridge datang dengan rumor pemecatan yang masih melekat.

Selain itu, kualitas Mourinho akan diuji kali ini. Pasalnya, empat hari berselang, Man United sudah harus menjamu Juventus di Liga Champions.

Kemenangan atas Chelsea menjadi harga mati yang harus diraih Mourinho jika tidak ingin kehilangan pekerjaannya.

Di sisi lain, Chelsea mempunyai modal bagus menghadapi laga ini. Chelsea menjadi salah satu dari tiga tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris bersama Liverpool dan Manchester City.

Man United menjadi tim ketiga berperingkat enam besar musim lalu yang menjadi lawan Chelsea di Liga Inggris musim ini. Dalam dua laga sebelumnya, Chelsea berhasil menang 3-2 atas Arsenal dan imbang 1-1 lawan Liverpool. Hasil itu diraih ketika Chelsea berstatus sebagai tuan rumah.

Berbeda dengan Chelsea, Man United baru satu kali melawan tim berpredikat enam besar musim lalu. Di luar dugaan, Man United dipermalukan oleh Tottenham Hotspur 0-3 di Old Trafford pada pekan ketiga Agustus lalu.

Jadwal Liga Inggris Pekan 9 :

Sabtu, 20 Oktober 2018

Chelsea vs Manchester United | 18:30 WIB (Bein Sports 1)

West Ham vs Tottenham | 21:00 WIB (Bein Sports 1)

Newcastle vs Brighton | 21:00 WIB

Bournemouth vs Soton | 21:00 WIB

Cardiff vs Fulham | 21:00 WIB

Wolves vs Watford | 21:00 WIB

Man City vs Burnley | 21:00 WIB (Bein Sports 3)

Huddersfield vs Liverpool | 23:30 WIB (RCTI, Bein Sports 1)

Minggu, 21 Oktober 2018

Everton vs Crystal P | 22:00 WIB

Selasa, 23 Oktober 2018

Arsenal vs Leicester | 02:00 WIB (RCTI, Bein Sports 1)

keterangan : jadwal liga inggris pekan 9 sewaktu-waktu bisa berubah

