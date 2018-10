Klasemen Liga 1 2018 Pekan 26 Usai Hasil Persib vs Persebaya 1-4 & Hasil Arema Fc vs Bali United 3-1

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2018 Pekan 26 mengalami perubahan usai tiga laga pada Sabtu (20/10/2018) dihelat.

Tiga pertandingan hari ini yaitu Arema FC vs Bali United, Madura United vs Persipura, dan Persib Bandung vs Persebaya Surabaya.

Persib Bandung kalah telak dari Persebaya Surabaya dengan skor 1-4 pada laga pekan ke-26 Liga 1 2018 yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Sabtu (19/10/2018).

Gol-gol Persebaya dicetak oleh Irfan Jaya (17'), Fandi Eko (42', 77') dan Osvaldo Haay (80'), sedangkan Persib hanya mampu membalas melalui Febri Hariyadi (19').

Dengan kekalahan ini, Persib dipastikan gagal mengembalikan posisi puncak klasemen yang kini dihuni oleh PSM Makassar.

Adapun Persebaya berpeluang naik dua tingkat menggeser Persela Lamongan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga 1 2018.

Di pertandingan lain, Madura United ditahan imbang tamunya, Persipura Jayapura dengan skor 2-2. Laga ini merupakan partai pekan ke-26 Liga 1 2018 yang dihelat di Stadion Gelora Ratu Pemelingan, Pamekasan, Madura pada Sabtu (20/10/2018).

Madura United tertahan dari tamunya dan kembali meraih hasil kurang maksimal setelah sempat dikalahkan Persija Jakarta pada pekan ke-25.

Kali ini, mereka hanya mampu meraih satu poin di kandang.

Dua gol dari Mamadou Samassa tak cukup untuk menghadirkan kemenangan di Stadion Gelora Ratu Pemelingan.

Pasalnya, Tim Mutiara Hitam juga menceploskan bola ke gawang Hery Prasetyo melalui gol Hilton dan Basna. Atas hasil tersebut, Madura United tidak bergerak di posisi klasemen liga 1 sementara di posisi 6, begitu juga dengan Persipura di posisi 9 dengan torehan 35.

Hanya Arema FC yang meraih hasil positif sebagai tuan rumah pada hari ini. Tim tuan rumah Arema FC sukses memetik kemenangan 3-1 atas Bali United pada laga pekan ke-26 Liga 1 musim 2018. Partai yang digelar tanpa penonton ini berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (20/10/2018).

Tiga gol kemenangan Arema FC pada laga ini dicetak oleh Hanif Sjahbandi (13' dan 43') serta Makan Konate (67').

Adapun gol tunggal Bali United disumbangkan oleh Irfan Bachdim (52'). Atas hasil tersebut naik ke posisi 10 menggeser PSIS Semarang, sedangkan Bali United gagal mengkudeta Persija dan Bhayangkara dan harus puas di posisi ke-5 dengan torehan 40 poin.

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)