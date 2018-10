Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Juventus vs Genoa Liga Italia Pekan 9 di HP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Juventus vs Genoa dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 9 malam ini akan mempertemukan Juventus vs Genoa. Pertandingan Juventus vs Genoa live Beinsport 3 akan dimulai pada Sabtu (20/10/2018) pukul 23.00 Wib.

Juventus vs Genoa disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Juventus vs Genoa juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Juventus vs Genoa via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memberikan perkembangan terbaru dari skuat Bianconeri jelang laga kontra Genoa pada pekan ke-9 Liga Italia 2018-2019.

Pertandingan antara Juventus dengan Genoa tersebut akan digelar di Stadion Allianz Turin, Sabtu (20/10/2018).

Sebagai persiapan melakoni pertandingan tersebut, Massimiliano Allegri memberikan perkembangan baru timnya setelah beberapa pemainnya melakoni laga internasional bersama tim nasional masing-masing.

Massimiliano Allegri mengaku bahwa jelang laga tersebut, sebagian besar pemain utama Juventus bisa tampil.

"Skuat baik-baik saja. Leonardo Spinazzola telah tampil 58 menit di laga uji coba. Mattia De Sciglio baik-baik saja, begitu juga Douglas Costa," ucap Massimiliano Allegri seperti dikutip dari Football Italia melalui Bolasport.com.

"Sami Khedira? Kami berharap ia sudah bisa kembali tampil dalam pertandingan melawan Manchester United di Turin. Paulo Dybala? Ia bisa tampil, tetapi saya masih harus menilai kondisinya," tuturnya.

Massimiliano Allegri juga mengaku bahwa satu-satunya pemain yang akan diistirahatkan para pertandingan kontra Genoa adalah bek tengah Giorgio Chiellini.

