Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Manchester City vs Burnley Liga Inggris Pekan 9 di HP

LINDSEY PARNABY/AFP via Bolasport.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Manchester City vs Burnley dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 9 malam ini akan mempertemukan Manchester City vs Burnley. Pertandingan Manchester City vs Burnley live Beinsport 3 akan dimulai pada Sabtu (20/10/2018) pukul 21.00 Wib.

Manchester City vs Burnley disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Manchester City vs Burnley juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Manchester City vs Burnley via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City menjamu Burnley pada pertandingan pekan ke-9 Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Sabtu (20/10/2018).

Penyerang Manchester City, Raheem Sterling, absen dalam laga hari ini.

Baca: Hasil Akhir Chelsea vs Manchester United Liga Inggris: Skor Akhir 2-2, Jose Mourinho Hampir Rusuh

Leroy Sane menggantikannya mendampingi Sergio Aguero di lini depan.

Sementara itu, di lini belakang, bek veteran asal Belgia, Vincent Kompany, mengisi posisi bek kanan sebagai starter. Raihan tiga poin dari Burnley akan menggaransi posisi The Sky Blues di puncak klasemen.

Mereka saat ini ada di urutan pertama tabel Liga Inggris dengan 20 poin, sama dengan Chelsea.

Manchester City berpeluang menjauhkan diri dari kejaran Chelsea seandainya mereka menang atas Burnley dan Chelsea kalah dari Manchester United.

Susunan Pemain Manchester City vs Burnley :