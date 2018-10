Rekap Hasil Denmark Open 2018 - 5 Wakil Indonesia di Semifinal Denmark Open 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rekap hasil Denmark Open 2018, sebanyak lima wakil Indonesia sukses meraih tiket empat besar Denmark Open 2018 seusai meraih kemenangan pada fase perempat final yang digelar Jumat (20/10/2018) waktu setempat.

Tim bulutangkis Indonesia sebenarnya berhasil meloloskan enam wakil pada babak perempat final Denmark Open 2018 tersebut seperti dikutip dari bolasport.com, Sabtu (20/10/2018).

Sayangnya, dua wakil ganda putri Indonesia harus saling berhadapan di Odense Sports Park, Denmark, demi memperebutkan tiket ke semifinal Denmark Open 2018

Derbi Merah Putih tersaji di Denmark Open 2018 saat Greysia Polii/Apriyani Rahayu harus bersua dengan Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta.

Meski berhadapan dengan rekan sekompatriot sendiri, istilah mengalah untuk teman sama sekali tak ditunjukkan oleh kedua ganda putri Indonesia dalam laga tersebut.

Terbukti, partai Derbi Merah Putih itu berlangsung alot selama tiga gim yang memakan durasi sepanjang 80 menit.

Meski sempat tertinggal satu gim lebih dulu, laga akhirnya dimenangkan oleh Greysia Polii/Apriyani Rahayu dengan skor akhir 18-21, 21-18, 21-19.

Sementara itu, empat wakil Indonesia lainnya di Denmark Open 2018 berhasil meraih kemenangan atas lawan mereka masing-masing.

Tiga di antaranya berhasil meraih kemenangan secara straight game, sedangkan satu wakil di tunggal putri (Gregoria Mariska Tunjung) harus berjuang keras selama tiga gim.

Berikut rekap hasil pertandingan wakil Indonesia pada perempat final Denmark Open 2018:

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Mathias Christiansen/Christinna Pedersen (denmark): 26-24, 21-10

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta: 18-21, 21-18, 21-19

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Han Chengkai/Zhou Haodong (China): 21-19, 25-23

Gregoria Mariska Tunjung vs Line Højmark Kjaersfeldt (Denmark): 20-22, 21-19, 21-13

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi: 21-17, 21-15

Partai semifinal Denmark Open 2018 sendiri dijadwalkan bakal bergulir pada Sabtu (20/10/2018).

Dari informasi yang didapat BolaSport.com, pertandingan semifinal Denmark Open 2018 akan dimulai pada pukul 10.00 pagi waktu setempat atau 15.00 WIB.

Dengan demikian, wakil Indonesia yang pada perempat final sudah bermain dengan durasi panjang atau tampil pada laga terakhir harus pintar menjaga kondisi stamina tubuh di partai Semifinal Denmark Open 2018.