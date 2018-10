The Night Comes for Us, Film Yang Pertemukan Joe Taslim dan Iko Uwais Jadi Trending Twitter

BANJARMASINPOST.CO.ID – Film The Night Comes for Us menjadi film terbaru yang mempertemukan dua aktor spesialis film laga, Iko Uwais dan Joe Taslim dalam satu layar.

Selain dibintangi oleh aktor-aktor hebat seperti Joe Taslim dan Iko Uwais, rupanya film mereka langsung menjadi pembicaraan di Twitter di hari peluncurannya Jum’at (19/10/2018).

Tak hanya pengguna Twitter Indonesia, pengguna Twitter mancanegara yang menonton film itu pun menyuarakan pendapat mereka.

“40 menit nonton The Night Comes for Us dan gue udah liat banyak hal gila,” cuit akun Chris_Cardno

The Night Comes for Us sekarang ada di Netflix, film Indonesia pertama dan salah satu yang paling sadis yang mungkin pernah kamu lihat. Seperti perpaduan antara The Raid dan Riki-Oh. Film yang harus banget ditonton,” tulis akun @robtrench

“Semalem nonton “THE NIGHT COMES FOR US” Cadassssss filmnyaaa,” cuit akun Maya Indah Permata Sari

“The Night Comes For Us Bacok-bacokan tudepoin, tanpa basa-basi, muncrat sana muncrat sini,” tambah akun @DBLHQQ .

Dilansir dari Kompas.com, Netflix Inc, penyedia layanan hiburan terkemuka di dunia, mengumumkan peluncuran film laga Indonesia The Night Comes For Us secara global pada 19 Oktober kemarin melalui layanan tersebut.

"The Night Comes For Us akan mempersembahkan hiburan mendebarkan bagi penggemar-penggemar film laga di Asia Tenggara," tulis Netflix Inc dalam siaran pers Rabu (26/9/2018).

Skenario film ini ditulis dan disutradarai oleh Timo Tjahjanto, yang lebih dikenal sebagai bagian dari The Mo Brothers yang pernah memproduksi film-film Macabre, Killers, dan Headshot.