Yuki Kato Ucapkan Selamat kepada Mantan yang Mau Menikah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pesepak bola Indonesia Ryuji Utomo (23) rupanya tak main-main lagi soal hubungan asmaranya dengan presenter olahraga, Shabrina Ayu.

Keseriusan itu ditunjukkan Ryuji dengan melamar sang kekasih dengan romantis.

Sang mantan, Yuki Kato sempat mengucapkan selamat kepada Ryuji yang akan menempuh hidup baru.

"Oh iya selamat ya selamat menempuh hidup baru. Untuk pasangannya juga sepertinya pasangannya juga cocok dengan dia," ujar Yuki dikawasan Palmerah Selatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Yuki mendapat kabar tersebut dari teman-temannya di salah satu grup sosial medianya.

"Taunya tuh dari temen aku grup-grup gitu lah biasa. Trus oh iya. Congratulation for him," katanya.

Menurutnya hubungan yang serius harus segera dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

"Oh yaudah bagus dong semakin cepet semakin baik kalo untuk pernikahan gitu," ujarnya.

