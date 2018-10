Hasil Liga Italia Udinese vs Napoli, Sikat Udinese 0-3, Napoli Perpendek Jarak dengan Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meraih tiga poin setelah menang atas Udinese, Napoli sukses memangkas jarak dari Juventus di klasemen Liga Italia pekan kesembilan, Sabtu waktu setempat (20/10/2018).

Dilansir dari BolaSport.com, Napoli mendekatkan diri dengan Juventus melalui kemenangan telak 3-0 di markas Udinese, Dacia Arena, Minggu (21/10/2018) dini hari WIB.

Tiga gol Azzurri (Si Biru) dilesakkan lewat gol jarak jauh Fabian Ruiz (menit ke-14), penalti Dries Mertens (82'), dan penyelesaian akhir Marko Rog (86').

Hasil ini merespons skor imbang 1-1 yang diperoleh Juventus saat menjamu Genoa beberapa jam sebelumnya.

Di Allianz Turin, gol Cristiano Ronaldo dibayar Genoa oleh torehan Daniel Bessa pada babak kedua.

Walhasil, persaingan di papan atas klasemen menjadi lebih terbuka.

Napoli, yang kini meraup 21 poin, tinggal minus empat angka dari Juventus (25), yang masih berdiri di puncak klasemen Liga Italia pekan ke-9.

Posisi Napoli sebagai runner-up juga tak akan tersalip Inter Milan.

Mengoleksi 16 angka di peringkat ketiga, Inter melakoni laga pekan ke-9 sehari setelahnya lewat pentas derbi kontra AC Milan, Senin (22/10/2018) dini hari WIB.

Hasil dan jadwal Liga Italia pekan ke-9

AS Roma 0-2 SPAL (Andrea Petagna 38'-pen., Kevin Bonifazi 56')

Juventus 1-1 Genoa (Cristiano Ronaldo 18'; Daniel Bessa 67')

Udinese 0-3 Napoli (Fabian Ruiz 14', Dries Mertens 82'-pen., Marko Rog 86')

Frosinone vs Empoli (21/10/2018)

Bologna vs Torino

Chievo vs Atalanta

Parma vs Lazio

Fiorentina vs Cagliari

Inter Milan vs AC Milan

Sampdoria vs Sassuolo (22/10/2018)

