Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Inter vs AC Milan Liga Italia Pekan 9 di HP,Derby Milan

Jadwal Inter vs AC Milan Live Beinsport 3 Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Inter Milan Vs AC Milan dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 9 malam ini akan mempertemukan Inter Milan Vs AC Milan. Pertandingan Inter Milan Vs AC Milan live Beinsport 3 akan dimulai pada Senin (22/10/2018) pukul 01.30 Wib.

Inter Milan Vs AC Milan disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Inter Milan Vs AC Milan juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Inter Milan Vs AC Milan via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Inter Milan Vs AC Milan akan tersaji pada laga Liga Italia akhir pekan ini. Pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso, mengatakan bahwa AC Milan tidak takut berduel di derbi Milan tersebut.

Jadwal Inter Milan Vs AC Milan bakal bergulir pada pukul 01.30 WIB, Senin (22/10/2018).

Bos AC Milan, Gennaro Gattuso, beberapa kali mengungkapkan bahwa timnya tidak takut untuk menghadapi Inter Milan di laga Liga Italia ini.

AC Milan memang terpaut jauh di posisi klasemen Liga Italia dari Inter Milan. Pasukan Gennaro Gattuso kini duduk di posisi ke-11 sementara Inter Milan berada di peringkat ketiga.

Mungkin karena itu, Gattuso beberapa kali mengucapkan kata "tidak takut" pada konferensi pers sebelum laga.

"Kami harus menghormati mereka tanpa merasa takut. Saya tak ingin menciptakan tekanan terlalu banyak, akan ada masalah jika pemain merasakan tekanan terlalu berat," ujarnya, seperti dikutip dari Tuttomercatoweb melalui Bolasport.com.

Ia pun mengakui bahwa AC Milan musim ini belum berada di performa terbaik.