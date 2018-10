Dua Tahun Menerima Penghargaan Traveloka Awards, Ternyata Dafam Q Hotel Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Traveloka Hotel Awards adalah ajang tahunan bergengsi untuk industri perhotelan nasional maupun internasional. Prosesnya menyeleksi seluruh hotel di Indonesia dalam beberapa kategori untuk diberikan penghargaan.

Adapun penjurian atau penilaian yang didapatkan langsung dari komentar-komentar para tamu yang menginap.

Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru untuk keduakalinya secara berturut-turut mendapatkan penghargaan Traveloka Awards sebagai salah satu Hotel Bintang 4 berkonsep Syariah yang menerima penghargaan kategori "The Best Guest Experience in Cleanliness Premium" se-Indonesia.

Hotel yang dikenal sebagai Hotel Bintang 4 Syariah pertama di Kalimantan Selatan ini mampu bersaing di kancah nasional. Dan memberikan hasil terbaiknya sebagai penerima penghargaan dari Traveloka Awards.

General Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Muh Roy Amazon, mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas prestasi ini.

"Syukur alhamdulillah, award yang kami terima tidak lepas dari pelayanan seluruh staf kami dan tentunya para tamu yang terlayani dengan baik, Saya mewakili manajemen Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru mengucapkan terimakasih banyak kepada Traveloka Awards atas penghargaan yang diberikan dan kepada para tamu yang sudah memberikan komentar-komentar baik. Dan dengan menerima award ini semakin menambah semangat tim kami untuk selalu memberikan pelayanan terbaik pada para tamu, Inshaallah Barokah," ungkapnya.

Acara yang digelar di Indonesian Convention Exhibition BSD pada 19 Oktober 2018 ini mengundang artis ibukota Krisdayanti, yang membawakan beberapa lagu dengan suara khasnya.

Undangan Traveloka Awards 2018 kali ini dihadiri kurang lebih 200 perwakilan hotel se-Indonesia. Semoga ajang tahunan ini terus memberikan apresiasi-apresiasi terbaik kepada hotel se-Indonesia.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)