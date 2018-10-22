CPNS 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 di Kemendikbud, Bisa Cek Via Sscn.bkn.go.id

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 di Kemendikbud, Bisa Cek Via Sscn.bkn.go.id

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 di Kemendikbud, Bisa Cek Via Sscn.bkn.go.id
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (12/12/2010). Sebanyak 9.142 peserta mengikuti tes CPNS Kota Malang yang memperebutkan 235 lowongan. Menjadi pegawai negeri masih menjadi dambaan banyak orang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seleksi Administrasi CPNS 2018'>Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud), Bisa dicek via Sscn.bkn.go.id.

Selain mengecek hasil seleksi administrasi CPNS Kemendikbud RI di sscn.bkn.go.id dapat juga mengunjungi situs. https://cpns.kemdikbud.go.id

Dilansir dari laman Tribunnews.com, Kemendikbud akhirnya mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2018 hari ini, Senin (22/10/2018).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia mengumumkan hasil pengumuman seleksi administrasi ewat akun resmi Instagram dan Twitter-nya.

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"#SahabatDikbud , hasil seleksi administrasi CPNS Kemendikbud 2018 sudah bisa dilihat di laman: cpns.kemdikbud.go.id. Selamat untuk #SahabatDikbud yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Pantau terus laman cpns.kemdikbud.go.id untuk info jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD). Ingat, ya! Biasakan membaca dengan detail sebelum bertanya. Bagi yang tidak lulus, semoga tetap semangat, ya! Ketika satu pintu tertutup, insyaallah ada pintu lain yang terbuka. Semangat!".

Kemendikbud kemudian melampirkan daftar nama peserta CPNS 2018 yang telah lolos seleksi administrasi.

Sebanyak 21.553 peserta CPNS 2018 Kemendikbud telah dinyatakan lolos tahap pertama.

Download nama peserta CPNS 2018 Kemendikbud yang lolos seleksi administrasi 

https://cpns.kemdikbud.go.id/ site/assets/files/1076/daftar_ peserta_mp_seleksi_ administrasi.pdf

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Tags
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018
Kemendikbud
sscn.bkn.go.id
Seleksi Administrasi CPNS 2018
Penerimaan CPNS 2018
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Penulis: Noor Masrida
Editor: Restudia
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