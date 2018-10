Buku Simulasi Test CPNS Laris Manis di Toko Buku Gramedia, Empat Jenis ini yang Diminati

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Buku test CPNS 2018-2019 laris manis.

Warga ternyata banyak yang memanfaatkan beli buku tersebut untuk bahan pengayaan persiapan test CPNS.

Rahman salah satunya.

Pria alumni ULM tersebut mengaku sudah membeli buku test CPNS 2018-2019 di Gramedia.

"Kami dari awal belinya. kalau tidak bisa kehabisan. Saya perlu buku itu untuk persapan saya daftar CPNS," kata pria yang melamar formasi di Pemprov Kalsel.



Bukan hanya dia, Yulis juga mengaku sudah beli buku test CPNS 2018-2019.

"Wah laris ternyata bukunya. Kita saja kemarin untng dapat di Gramedia. Dan memang ada yang sudah habis bukunya," kata dia yang mengaku melamar CPNS di jalur Depag.



Dikonfirmasi, Customer Service Attendent, Yunis Shara, Selasa (23/10/2018) menjelaskan di toko buku gramedia ada 74 jenis buku CPNS.

Akan tetapi yang laris di Pasaran hanya ada empat.



"Yang best seller. yakni buku All New Test CPNS. (C-media), Panduan Resmi CPNS. (C-media). Panduan Tes Resmi CPNS BUMN dan modul materi. (Solusi Buku) dan Diktat Tes CPNS (C media)," urai Yunis Shara.



Menurut dia, untuk buku test CPNS tersebut bedanya dari sisi kelengkapan.

"Ada test toeflnya dan ada yang test SKB ada empat pake yang disertai Simulasi sistem CAT. Bahkan ada yang dilengkapi Aplikasi dan video CD," kata Yunis Shara.



Disebut dia, pihak Gramedia Bookstore veteran sudah sempat tiga kali order ke Penerbit untuk menambah stok buku.

"Dan memang sempat habis. Sekali order bisa habis dalam jangka wakti dua hari," kata dia.



Adapun mengenai harga buku CPNS yakni ada mulai Rp 167. 000 sampai Rp, 224.500.

"Bahkan saking dicarinya, ada orang ada yang samoai preorder. Satu bulan sebelumnya," kata dia.



Bukan hanya itu saja, keunikan warga di Banjarmasin juga ada yang bertanya dan mencari CPNS tahun kemarin.

"Banyak juga yang tanya tahun kemarin. Tapi yang namanya buku lama biasanya kami return atau kembalikan. Jadi tidak tersedia," kata dia. (Banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda ).