Heidi dan Key Bawa Tropi SML dari Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dua model cilik asal Banjarbaru M.Heidi Alfarezi dan Citra Kayla Shaula Arridha membuat harum nama Banua di ajang Grand Final Smart Model Look (SML) 2018 di Ungasan by View Kuta, Bali Minggu (21/10/2018) lalu.

Keduanya mampu membawa pulang tropi bergengsi.

Heidi berhasil menjadi juara best performance katagori A busana pesta sementara Key, juara the best make up pesta kategori A.

"Berdua dari Falestine Agency Model Banjarbaru mewakili Kalsel," ujar pengelola Falestine Agency Mode, Rinie melalui WhatsApp, Senin (22/10/2018) malam.

Rinie mengatakan khusus untuk Heidi, bocah kelahiran Banjarbaru, 14 April 2013 ikut photoshoot beach wear, adu bakat dan Heidi membawakan tari Gantar Kaltim, batik Nusantara competition, evening gown competition.

Sementara Key yang masih berusia enam tahun juga dapat tropi Anugerah Maha Bintang Indonesia.

Sebelum tampil di final, kata Rinie, para finalis terlebih dahulu mengikuti sesi karantina selama tiga hari dimulai pada 19-21 Oktober.

Materi karantina meliputi publik speaking class by Aditya Agusta, modelling class by Athan Siahaan.

"Sementara karantina dilaksanakan di Mercure Harvesland Kuta, Bali," lanjut Rinie

Ajang ini cukup bergengsi karena dewan juri terdiri dari para profesional mulai dari artis Athan Siahaan, Joe Richard, Okan Cornelius, Argya Reswara, Risa Mellina Trisnanda.