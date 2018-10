Jadwal Siaran Langsung Liga Champions RCTI Malam Ini Selasa (23/10), Manchester United vs Juventus!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champion di RCTI yang memasuki match day 3 akan mulai kembali bergulir malam ini Selasa (23/10/2018) dengan menyuguhkan pertandingan Manchester United (MU) vs Juventus.

Siaran langsung Manchester United vs Juventus di RCTI akan digelar Rabu (24/10/2018) dinihari mulai pukul 02.00 WIB.

Selain siaran langsung televisi, penonton juga bisa menyaksikan live streaming Manchester United vs Juventus vua live streaming RCTI.

Juventus tengah memimpin klasemen Grup H dengan 6 poin disusul Manchester United dengan 4 poin.

Malam ini, RCTI akan lebih dulu menyiarkan langsung laga AEK Athens vs Bayern Munchen yang berlangsung Selasa (23/10/2018) mulai pukul 23.55 WIB.

Kemudian di match day 3 ada juga pertandingan Barcelona vs Inter Milan yang berlangsung Kamis (25/10/2018) dinihari WIB.

Dua raksasa Eropa yang tergabung di Grup B ini kini sama-sama mengantongi 6 poin.

Jadwal Liga Champions 2018 Live di RCTI :

* Selasa, 23 Oktober 2018

AEK Athens vs Bayern Munchen | 23:55 WIB (RCTI)

Young Boys vs Valencia | 23:55 WIB

* Rabu, 24 Oktober 2018

Ajax vs Benfica | 02:00 WIB

Shakhtar vs Man City | 02:00 WIB

Hoffenheim vs Lyon | 02:00 WIB

Real Madrid vs Plzen | 02:00 WIB (delay RCTI pukul 04.00 WIB)

AS Roma vs CSKA Moskow | 02:00 WIB

Manchester United vs Juventus | 02:00 WIB (RCTI)

Club Brugge vs AS Monaco | 23:55 WIB

PSV Eindhoven vs Tottenham | 23:55 WIB (RCTI)

* Kamis, 25 Oktober 2018

Dortmund vs Atl Madrid | 02:00 WIB

Barcelona vs Inter Milan | 02:00 WIB (RCTI)

Liverpool vs Crvena Zvezda | 02:00 WIB

PSG vs Napoli | 02:00 WIB

Galatasaray vs Schalke | 02:00 WIB

Lokomotiv Moskow vs FC Porto | 02:00 WIB

Catatan : Jadwal Liga Champions di RCTI dapat berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)