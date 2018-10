Live Streaming Vidio.com! Live Streaming Persela vs Barito Putera Liga 1 2018 Mulai Pukul 18.30 Wib

Jadwal Persela vs Barito Putera Liga 1 2018 Pekan 27 Live Streaming Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Persela Lamongan vs Barito Putera dalam pertandingan pekan 27 Liga 1 2018 di live streaming Vidio.com, Selasa (23/10/2018) malam.

Pertandingan Persela vs Barito Putera di Liga 1 2018 tidak disiarkan langsung Indosiar, tetapi dapat ditonton melalui Matrix TV, vidio.com dan useetv.com. Live streaming Persela Lamongan vs Barito Putera bisa diakses lewat live streaming vidio.com. (link live streaming Persela Lamongan vs Barito Putera ada di akhir berita)

Pertandingan Persela Lamongan vs Barito Putera dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming vidio.com pukul 18.30 WIB.

Persela sekarang berada di peringkat 13 klasemen sementara dengan 32 poin, Pertandingan terakhir Persela harus kalah dari Perseru Serui dengan skor 2-0...

Persela mempunyai misi untuk menjauhi zona degradasi, jika menang Persela akan naik ke peringkat posisi 10 klasemen sementara.

Barito Putera datang ke Lamongan dengan hasil Imbang melawan Perseru Serui 0-0.

Barito sekarang berada di peringkat 8 klasemen sementara dan jika menang maka Barito akan salip Borneo Fc ke posisi 7 klasemen sementara.

Sebelumnya, tim Barito Putera tak berhasil mendulang kemenangan dalam laga terakhirnya di kandang pada di pekan 26 kompetisi Gojek Liga 1 2018, setelah ditahan imbang tamunya yakni Perseru Serui dengan skor kacamata pada Jumat (19/10/2018) malam.

Tak ingin terus larut dengan hasil kurang memuaskan, Barito pun langsung fokus membidik laga selanjutnya yakni di markas Persela Lamongan, yang akan dilaksanakan Selasa (23/10/2018).

"Bagaimanapun juga kami harus persiapkan diri untuk menghadapi pertandingan di luar kandang, yakni melawan Persela. Dan ini sebuah tantangan yang berat," ujar pelatih kepala Barito, Jacksen F Tiago, dilansir dari Tribunnews.com.