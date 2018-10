Tim Drumband Gema Nada Mulawarman Sabet Beberapa Gelar di Kejuaraan Internasional Marching Band

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walaupun belum dapatkan gelar juara pertama, Drumband Gema Nada Mulawarman berhasil sabet gelar di beberapa kategori Kejuaraan Internasional Marching Band Piala Raja Hamengkubuwono 2018 di Yogyakarta.

Beberapa diantaranya, Juara Dua Colour Guard Divisi Senior Non Brass, Juara tiga Music Effect Divisi Senior Non Brass, Juara Harapan 1 Display Divisi Senior Non Brass, Juara Harapan 2 Street Parade Divisi Senior Non Brass dan Juara 9 Drum Battle Divisi Umum.

Pada kategori Drum Battle bahkan Drumband Gema Nada Mulawarman dari SMP Negeri 1 Banjarmasin ini berhasil kalahkan tiga tim Drumband lainnya yang lebih senior dari berbagai Universitas.

Tim Drumband Gema Nada Mulawarman saat beraksi di Kejuaraan Internasional Marching Band Piala Raja Hamengkubuwono 2018 (Foto (Bank Kalsel))

Kejuaraan Internasional Marching Band Piala Raja Hamengkubuwono 2018 yang digelar di Yogyakarta ini digelar mulai Sabtu (20/10/2018) dan berakhir Minggu (21/10/2018).

Keberhasilan dan prestasi Tim Drumband Gema Nada Mulawarman di ajang tersebut tak lepas dari dukungan Bank Kalsel sebagai salah satu sponsor Tim Drumband Perwakilan Kalsel ini.

Menurut Plt Direktur Utama Bank Kalsel, Gusti Agus Permana, walaupun belum menjadi juara terbaik, namun pihaknya tetap bangga atas capaian Tim Drumband Gema Nada Mulawarman yang berhasil sabet beberapa gelar juara di Kejuaraan Internasional ini.

"Sudah membanggakan bagi perwakilan Kalsel di ajang yang cukup bergengsi ini, karena pesaingnya pun berasal dari berbagai daerah se-Indonesia," kata Gusti Agus Permana.

Ia pun berharap Tim Drumband Gema Nada Mulawarman bisa terus mengasah kemampuan untuk tingkatkan peluang raih prestasi di ajang bergengsi lainnya.

Prestasi yang di raih Tim ini juga diharapkan bisa ditularkan kepada siswa-siswi lainnya tak hanya di bidang Drumband namun di berbagai bidang lainnya untuk bisa berprestasi mewakili Banua di ajang Nasional dan Internasional. (*/aol)