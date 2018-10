Hasil Lengkap Matchday 3 Liga Champions, Diwarnai Bentrok Suporter CSKA vs AS Roma di Kota Roma

Patrik Schick dijaga ketat Ilzat Akhmetov pada laga AS Roma vs CSKA Moskva dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Olimpico, 23 Oktober 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah insiden terjadi di Kota Roma, jelang pertandingan AS Roma vs CSKA Moskva, dalam matchday 3 Liga Champions, Selasa (23/10/2018).

Sebuah eskalator mengalami kerusakan di sebuah stasiun metro di Kota Roma, menyebabkan setidaknya 30 orang mengalami cedera.

Dilansir BolaSport.com dari BBC, insiden yang terjadi di Stasiun Repubblica tersebut melibatkan sebagian dari suporter CSKA yang bertandang ke Roma.

Sementara itu, di luar stadion kantor berita Italia, ANSA melaporkan terjadi perkelahian antara suporter AS Roma dan CSKA. Kabarnya, salah seorang suporter tim tamu mengalami luka tusukan.

Terlepas dari dua insiden yang terjadi itu, laga AS Roma vs CSKA Moskva tetap berlangsung normal. Tuan rumah menang 3-0 berkat brace Edin Dzeko dan lesakan Cengiz Under.

Pada laga lain Grup G, Real Madrid akhirnya memutus tren buruk lima laga tanpa kemenangan setelah mengalahkan Viktoria Plzen. Hasil ini membuat Real Madrid memimpin klasemen dengan koleksi enam poin, unggul head to head dari AS Roma.

Sementara itu, hasil berbeda dialami dua tim asal Kota Manchester.

Manchester United harus menanggung malu di hadapan publik sendiri setelah kalah dari Juventus di Stadion Old Trafford. Gol tunggal Paulo Dybala menjadi penentu kemenangan Si Nyonya Tua.

Beda halnya dengan Manchester City. Mereka meraih tiga angka setelah dengan mudah menaklukkan Shakhtar Donetsk 3-0.

Berikut hasil Lengkap Liga Champions, Selasa (23/10/2018):