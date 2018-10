Jadwal Siaran Langsung Liga Champion RCTI Malam Ini Kamis (25/10) Big Match Barcelona vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champion di RCTI match day 3 akan berlanjut malam malam ini Rabu (24/10/2018) dan Kamis (25/10/2018) dengan menyuguhkan pertandingan big match Barcelona vs Inter Milan.

Siaran langsung Barcelona vs Inter Milan di RCTI dijadwalkan akan digelar Kamis (25/10/2018) dinihari mulai pukul 02.00 WIB.

Selain siaran langsung televisi, penonton juga bisa menyaksikan live streaming Barcelona vs Inter Milan via live streaming RCTI.

Sebelum pertandingan Barcelona vs Inter Milan, RCTI akan terlebih dulu menyiarkan langsung laga PSV Eindhoven vs Tottenham.

Laga PSV Eindhoven vs Tottenham disiarkan langsung RCTI Rabu (24/10/2018) mulai pukul 23.55 WIB.

Selain yang disiarkan langsung RCTI, jadwal Liga Champion malam ini juga menyajikan sejumlah pertandingan menarik Liverpool vs Crvena Zvezda serta PSG vs Napoli yang waktunya bersamaan dengan laga Barcelona vs Inter Milan.

Laga PSG vs Napoli akan disiarkan tunda RCTI pada pukul 04.00 WIB.

Berikut hasil dan jadwal Liga Champions 2018 match day 3 (Live di RCTI) :

* Selasa, 23 Oktober 2018

AEK Athens vs Bayern Munchen | 0-2

Young Boys vs Valencia | 1-1

* Rabu, 24 Oktober 2018

Ajax vs Benfica | 1-1

Shakhtar vs Man City | 0-3

Hoffenheim vs Lyon | 3-3

Real Madrid vs Plzen | 2-1

AS Roma vs CSKA Moskow | 02:00 WIB

Manchester United vs Juventus | 02:00 WIB 0-1

Club Brugge vs AS Monaco | 23:55 WIB

PSV Eindhoven vs Tottenham | 23:55 WIB (RCTI)

* Kamis, 25 Oktober 2018

Dortmund vs Atl Madrid | 02:00 WIB

Barcelona vs Inter Milan | 02:00 WIB (RCTI)

Liverpool vs Crvena Zvezda | 02:00 WIB

PSG vs Napoli | 02:00 WIB (Delay RCTI pukul 04.00 WIB).

Galatasaray vs Schalke | 02:00 WIB

Lokomotiv Moskow vs FC Porto | 02:00 WIB

Catatan : Jadwal Liga Champions di RCTI dapat berubah sewaktu-waktu



(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)