Live streaming RCTI - Live Streaming Chelsea vs BATE Liga Europa Mulai Pukul 02.30 Wib, Hazard Absen

Jadwal Chelsea vs BATE Live RCTI Liga Europa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Liga Europa Chelsea vs BATE di RCTI pada Jumat (26/10/2018) pukul 02.00 Wib.

Live Streaming RCTI Chelsea vs BATE di Liga Europa dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

Jadwal siaran langsung Liga Europa malam ini live di RCTI akan mempertemukan Chelsea vs Bate.

Sporting Chelsea vs Bate disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming Chelsea vs Bate juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id, yalla-shoot.com, totalsportek.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Pada pertandingan nanti, Chelsea tidak akan menurunkan pemain terbaiknya, Eden Hazard.

Pemain asal Belgia itu akan menjalani pemulihan cedera punggung.

"Ya, kami akan bermain tanpa Hazard yang mengalami cedera. Kami akan berusaha mencari solusi untuk akhir pekan ini. Ini jelas tidak mudah karena pemain lain, Ethan Ampadu, juga mengalami cedera," ujar pelatih Maurizio Sarri yang dikutip dari sumsel.tribunnews.com.

Selain Hazard, Sarri juga tidak bisa memainkan Jorginho. Posisi Jorginho sebagai penyambung lini belakang dan depan tim bakal diisi Cesc Fabregas.

"Jorginho butuh istirahat karena telah bermain penuh dalam dua laga internasional serta laga terakhir kami. Jadi, ini saat yang tepat mengistirahatkannya," tutur Sarri.

Meski tanpa dua pemain tersebut, Chelsea masih menjadi favorit memenangi laga kontra BATE.

Apalagi, The Blues merupakan pemuncak Grup L dengan raihan sempurna dalam dua pertandingan.

"Kompetisi Eropa selalu menyulitkan. Sebelumnya, kami menjalani dua pertandingan yang tidak mudah. Jadi, kami mempersiapkan laga sulit selanjutnya. BATE selalu tampil lebih baik di tandang ketimbang kandang," ucap Sarri.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)