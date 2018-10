Live Streaming RCTI - Live Streaming Sporting Lisbon vs Arsenal Liga Europa Malam ini Jam 23.30 Wib

Arsenal vs Sporting Lisbon Live RCTI Liga Europa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Liga Europa Sporting Lisbon vs Arsenal di RCTI pada Kamis (25/10/2018) pukul 23.30 Wib. Live Streaming RCTI Sporting Lisbon vs Arsenal di Liga Europa dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

LINK Live Streaming RCTI Sporting Lisbon vs Arsenal



Jadwal siaran langsung Liga Europa malam ini live di RCTI akan mempertemukan Sporting Lisbon vs Arsenal. Sporting Lisbon vs Arsenal disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming Sporting Lisbon vs Arsenaljuga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id, yalla-shoot.com, totalsportek.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Jelang Sporting Lisbon vs Arsenal, Manajer Arsenal, Unai Emery, mengungkap formasi yang bakal dimainkan timnya saat menghadapi Sporting CP di Liga Europa nanti.

Arsenal akan bertamu ke markas Sporting CP di Stadion Jose Alvalade, dalam laga ketiga penyisihan Grup E Liga Europa, Kamis (25/10/2018) pukul 23.55 WIB.

Unai Emery menjelaskan formasi yang akan ia terapkan agar Arsenal mampu meraih hasil positif, saat ditanya apakah bakal menurunkan skema tiga bek tengah.

"Sekarang kami sedang mencari kombinasi terbaik, yakni tentang ide taktik paling bagus. Sehingga kami dapat menampilkan performa terbaik," tutur Unai Emery seperti dilansir dari laman resmi klub melalui BolaSport.com.

"Terkadang ada beberapa momentum yang bagus bagi kami untuk mencoba opsi yang berbeda," ucap Emery.

Pasalnya, saat matchday kedua Liga Europa 4 Oktober 2018 lalu, mereka menggunakan formasi tiga bek dengan skema 3-4-2-1 untuk kali pertama pada musim ini.

Hasilnya pun terbilang sukses karena Tim Meriam London mampu membekuk 3-0 Qarabag.

