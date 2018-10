Momen Anak Jessica Iskandar, El Barack Kenalkan Richard Kyle Sebagai Ayahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Richard Kyle sejak beberapa bula terkahir sudah semakin terbuka mengenai hubungannya dengan Jessica Iskandar yang otomatis membuatnya juga dekat dengan El Barack, anak Jedar.

Saking kompaknya, Jessica Iskandar, Richard Kyle dan El Barack sering kali membuat Vlog atau video blog bersama mengenai kehidupan mereka sehari-hari.

Melihat kekompakan Jedar dan Richo serta El Barack, banyak netizen yang mendoakan agar ketiganya cepat dipersatukan sebagai keluarga.

Kedekatan Richard Kyle dengan Jedar dan El itulah yang mungkin membuat El Barack merasakan hangatnya sebuah keluarga.

Hal itu terlihat melalui postingan instagram Jessica Iskandar yang menunjukkan sebuah video El Barack yang sedang mendeskripsikan foto yang ia pegang.

Lucunya, saat menunjuk wajah Ricahrd Kyle dalam foto, Richo disebut El Barck sebagai ayahnya.

"This is me, this is my daddy, and this is my mom," ujar El Barack sambil menunjukkan foto dirinya, Richard Kyle, dan Jessica Iskandar di depan teman-temannya.

Jedar yang membagikan video tersebut diberi keterangan olehnya.

"Tuhan menjawab doa setiap ciptaannya dengan cara yang luar biasa," tulis Jessica Iskandar dalam captionnya.

Video El Barack itu menuai beragam tanggapan dari netizen.