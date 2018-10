Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 10 RCTI, MNC TV, Bein Sports: Liverpool, MU, Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 10 di MNC TV, RCTI dan Bein Sports akhir pekan ini akan dipanaskan sejumlah laga menarik.

Sejauh ini baru MNC TV dan Bein Sports yang sudah menginformasikan jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 10.

Liverpool, Chelsea, Manchester City dan Manchester United akan menemui lawan-lawan yang tidak bisa dibilang mudah.

MNC TV dijadwalkan akan menggelar sidang langsung pertandingan Liverpool vs Cardiff City Sabtu (27/10/2018) pukul 21.00 WIB.

Sementara Chelsea akan melawat ke kandang Burnley Minggu (28/10/2018) malam yang disiarkan langsung Bein Sports 3.

Baca: Link Live Streaming TV One - Live Streaming Persita Tangerang vs PSS Sleman Liga 2 2018 Sore Ini

Baca: Jadwal Persib Bandung Vs Bali United Liga 1 2018, Terpaksa Pulang Dari Kalimantan

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Jepang, 3 Pemain Ini Harus Diwaspadai

Di hari yang sama Manchester United akan menjamu Everton yang disiarkan langsung Bein Sports 1.

Sementara laga pekan 10 akan ditutup pertandingan Big Match antara Tottenham Hotspur vs Manchester City pada Selasa (30/10/2018) dinihari yang dijadwalkan disiarkan langsung Bein Sports 1.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-10:

* Sabtu, 27 Oktober 2018

21.00 WIB - Brighton vs Wolves

21.00 WIB - Southampton vs Newcastle- beIN Sports 1

21.00 WIB - Liverpool vs Cardiff City - beIN Sports 3, MNC TV

21.00 WIB - Fulham vs Bournemouth

21.00 WIB - Watford vs Huddersfield Town

23.30 WIB - Leicester City vs West Ham - beIN Sports 1

* Minggu, 28 Oktober 2018

20.30 WIB - Burnley vs Chelsea - beIN Sports 3

20.30 WIB - Crystal Palace vs Arsenal

23.00 WIB - Manchester United vs Everton - beIN Sports 1

* Selasa,30 Oktober 2018

03.00 WIB - Tottenham Vs Manchester City - beIN Sports 1

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan Akan Terus Di-update

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)