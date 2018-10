Link Live Streaming TV One - Live Streaming Persita Tangerang vs PSS Sleman Liga 2 2018 Sore Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming TV One Jumat (26/10/2018) akan menyajikan pertandingan Persita Tangerang vs PSS Sleman dalam lanjutan babak 8 besar Liga 2 2018.

Live streaming Persita Tangerang vs PSS Sleman via live streaming TV One bisa disaksikan mulai pukul 15.30 WIB.

Kiprah PSS Sleman di babak 8 besar diawali dengan lawatan berat ke markas Persita Tangerang, di Stadion Benteng Taruna, Tangerang.

Target poin penuh pun diusung, demi melapangkan jalan lolos dari persaingan Grup B.

Super Elang Jawa sendiri tidak bisa menurunkan Arie Sandy dalam pertandingan nanti, seperti dilansir Bpost Online dari Tribun Jogja.

Pemain yang selama ini menjadi sosok sentral di lini tengah PSS, sebagai holding midfelder tersebut, dipastikan absen karena diterpa cedera dalam latihan beberapa hari lalu.

Dengan begitu, Amarzukih kemungkinan besar akan dipasang dalam skema tiga gelandang, menemani Ichsan Pratama dan Busari, yang baru saja digaet dari Persibat Batang.

Terlebih, chemistry antara pemain lama dan baru, dianggap sudah terbangun dengan baik.

"Pemain cepat mengerti gaya permainan kami. Jadi, saya pikir tidak ada masalah, chemistry sudah bagus, kita lihat waktu terakhir ujicoba kemarin, semua berjalan baik," cetus Pelatih PSS, Seto Nurdiantoro.

Selain Busari, lima pemain yang baru direkrut lainnya, juga turut diboyong ke Tangerang. Yakni, Qischil Gandrum, Aditya Putra Dewa, Ikhwan Ciptady, Asyaraq Gufron, serta Rossy Noprihanis. Sementara Hendika Arga yang undur diri, dipastikan tidak masuk skuat.

