Rekap Hasil French Open 2018 - 5 Wakil Indonesia Lolos ke Fase Perempat Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indonesia mengirimkan delapan perwakilan pada saat French Open 2018 menggelar babak kedua yang berlangsung Kamis (25/10/2018) malam waktu setempat.

Pada hari itu sebanyak 40 tiket menuju babak perempat final French Open 2018 diperebutkan di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Prancis.

Sayangnya, Indonesia hanya mampu meloloskan lima perwakilan pada fase delapan besar turnamen bulu tangkis kategori BWF World Tour Super 750 itu.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi wakil Merah Putih pertama yang memastikan diri melaju ke perempat final French Open 2018.

Kepastian itu didapat setelah ganda putra nomor satu dunia ini sukses mengalahkan wakil Jepang saecara straight game.

Keberhasilan The Minions ini sayangnya tak dapat diikuti oleh senior mereka, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Langkah The Daddies terhenti usai harus mengakui kemenangan wakil Taiwan, Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin.

Meski sempat diselingi dengan kemenangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu (ganda putri) dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (ganda campuran), tetapi tren kekalahan wakil Indonesia itu ternyata berlanjut dan terjadi pada dua wakil lainnya.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (ganda campuran) dan Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta (ganda putri) menjadi dua wakil Merah Putih yang terkena tren negatif itu dan harus tersingkir dari French Open 2018.

Beruntung tren negatif itu tak berlanjut menimpa dua pemain tunggal Indonesia yang tampil selanjutnya.

Pasalnya, Jonatan Christie (tunggal putra) dan Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri) sama-sama meraih kemenangan yang mengantarkan mereka berdua menembus perempat final French Open 2018.

Berikut hasil lengkap pertandingan wakil Indonesia pada babak kedua French Open 2018:

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang): 21-14, 22-20

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin (Taiwan): 13-21, 21-11

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Jakkampudi Meghana/Poorvisha Ram (India): 21-13, 21-19

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Wang Yilyu/Huang Dongping (China): 14-21, 12-21

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Wang Chi-Lin/Lee Chia Hsin (Taiwan): 23-21, 21-12

Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria): 17-21, 17-21

Jonatan Christie vs Sai Praneeth Bhamidipati (India): 21-16, 21-14

Gregoria Mariska Tunjung vs Mia Blichfeldt (Denmark): 13-21, 21-14, 21-11

Laga perempat final French Open 2018 sendiri menurut rencana bakal diselenggarakan pada Jumat (26/10/2018).

(Doddy Wiratama/bolasport)