Bikin Ngakak, Deddy Corbuzier Jadi Father of YouTube, 2 YouTuber ini Anaknya, Lalu Emaknya Siapa?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maraknya penggunaan media sosial untuk berbagi berbagai hal ke orang lain sekarang ini sering digunakan warganet untuk mengunggah konten apa saja, termasuk konten-konten kreatif karya mereka.

Kreativitas mereka kemudian menarik warganet lainnya sehingga mereka memiliki banyak pengikut atau follower.

Di antara media sosial yang kerap digunakan adalah YouTube.

Penggunanya sering disebut sebagai YouTuber.

Di Indonesia, ada banyak YouTuber terkenal, di antaranya adalah Deddy Corbuzier, Ria Ricis dan Atta Halilintar.

Oleh warganet, mereka baru-baru ini dinobatkan sebagai Father of YouTube (Deddy Corbuzier), Queen of YouTube (Ria Ricis) dan King of YouTube (Atta Halilintar).

Hal ini ditanggapi oleh Deddy Corbuzier.

Dia mempostingnya di Instagramnya, Jumat (26/10/2018).

Jika dia menjadi ayah YouTube, lalu anak-anaknya adalah Ria Ricis dan Atta Halilintar, maka siapakah ibunya?

“Kalau kaya gini apakah artinya sekarang kami bersaudara... Damn..... Dan anak gw satu mainan squishy.. Yg satu nya.. Rambutnya kaya Gulali. @attahalilintar @riaricis1795 pertanyaan... Emak nya siapa anak nya gini.....,” tulisnya.