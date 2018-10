Gantikan Erich Thohir, Ini Profil Steven Zhang, Presiden Klub Termuda Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inter Milan punya presiden klub yang baru. Steven Zhang (Zhang Kangyang) resmi diperkenalkan Inter Milan sebagai Presiden klub pada Jumat (26/10/2018). Pemuda 27 tahun menggantikan posisi pengusaha asal Indoensia, Erick Thohir.

Sebagaimana dikutip BolaSport.com dari ESPN FC, Steven Zhang merupakan anak dari Zhang Jindong yang merupakan owner Suning Holdings Group yang memegang sebagian besar saham Inter.

Meski baru menjabat sebagai presiden, Zhang yang kini menjadi presiden Inter ke-21, sudah bertugas di Inter sejak Suning Group membeli saham Thohir dan mantan pemilik klub, Massimo Moratti, sejak Juni 2016.

Di sisi lain, Erick Thohir yang kepemilikan sahamnya sebagian besar sudah terbeli masih menjabat sebagai presiden selama dua tahun sampai akhirnya ia menyerahkannya pada pemuda berumur 27 tahun tersebut.

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas U-19 Indonesia Vs Jepang, Pelatih Jepang Pesimis?

Profil Singkat Steven Zhang

Dengan usia 27 tahun, Zhang menjadi presiden klub termuda dalam sejarah Inter Milan.

"Kami akan terus menjadikan performa olahraga sebagai fokus utama perhatian kami, dan memastikan tim memiliki dukungan terbaik yang diperlukan untuk bersaing dan sukses di level tertinggi baik domestik maupun internasional,"ujar Zhang dalam konferensi pers dilansir BolaSport.com dari situs resmi Inter.

Zhang Kangyang (Steven Zhang) adalah Presiden Suning International, divisi luar negeri dari Suning Holdings Group.

Suning Holdings Group merupakan raksasa komersial terbesar kedua dari 500 perusahaan swasta terbaik di Tiongkok dengan pendapatan tahunan sebesar 557.875 milyar RMB (sekitar 69 milyar Euro setara 1200 triliun rupiah).

Lahir pada 21 Desember 1991 di Nanjing, provinsi Jiangsu, China, Steven Zhang mengambil kuliah di bidang keuangan dan menerima gelar Sarjana Ekonomi dari The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Baca: Live SCTV! Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan 10 El Clasico Barcelona vs Real Madrid!

Sebelum berkarier bersama Suning, Steven Zhang bekerja sebagai analis di Morgan Stanley dalam divisi Investment Banking and Capital Markets, dimana ia menjadi spesialis dalam bidang penawaran umum perdana (IPOs) serta merger dan akuisisi (M&As).

Steven Zhang diakui sebagai salah satu pemimpin bisnis muda yang berpengaruh di Tiongkok dan masuk ke dalam daftar ‘40 Under 40’ yang dirilis oleh majalah Fortune China dalam dua tahun terakhir. (BolaSport.com)

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com berjudul: Profil Steven Zhang, Presiden Termuda Inter Milan yang Gantikan Erick Thohir